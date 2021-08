Orgullosamente laguneros

El semillero deportivo en la Laguna ha sido generoso, apenas hace unos día leía una remembranza de Claudinor Barbosa, integrante de la vieja Ola Verde del Laguna, un brasileño dueño de tremenda potencia que era todo un espectáculo con sus disparos, Claudinor vivió sus últimos años como jugador en el querido equipo lagunero, haciendo además en esta etapa como auxiliar técnico y posteriormente asumió la dirección de las fuerzas básicas y la de técnico en el primer equipo en el que dio apoyo a los valores locales alineando en un encuentro once laguneros, algo que no se ha repetido. El actual DT de Santos Laguna ha tenido la confianza en valores surgidos de las fuerzas básicas que aunque muchos de ellos sean de otros lugares representa un gran mérito, el máximo estandarte de esta atinada decisión es el portero Carlos Acevedo, quien sigue demostrando grandes cualidades que en un futuro no muy lejano debe colocarlo en las selecciones nacionales como ya lo hizo Eduardo “Mudo” Aguirre y aunque en otro equipo Jorge Sánchez y los formados en el seno Albiverde Gerardo Arteaga, Jesús Angulo y Alan Cervantes. El sábado en el partido contra León el plantel de inicio tuvo la participación de los canteranos Carlos Acevedo, Omar Campos, Jordan Carrillo y Eduardo Aguirre, apareciendo en la segunda parte el sonorense Alberto Ocejo, todos formados en la cantera Albiverde.

En lo personal aplaudo esta medida como aplaudo el gran mérito de CESIFUT en el que actualmente se trabaja con jóvenes laguneros que ya son tomados en cuenta en el primer equipo de Toluca, Guadalajara, Pachuca y Monterrey. El día de ayer recibí la fotografía de jóvenes muy queridos previa al partido Sub20 entre Atlético de San Luis y Cruz Azul a quien he tenido la fortuna de atender profesionalmente, en ella aparecen con la camisa del Cruz Azul Eduardo Coronado y con la del San Luis Ángel Durán, Jesús González, Juan José Medina, Emiliano Aviña y Édgar Salazar, esto es de mucho mérito y es de reconocerse la labor de sus profesores Arturo Ramírez Zamora, Jesús Armendáriz, Armando "Mandis" Aguilar y Ricardo Ojeda quienes están dedicados no solo a su formación, también a su acompañamiento y a su evolución profesional, bien por ellos y que sigan los éxitos. ¡Hasta la próxima!