Así se vio la Luna Azul de agosto

La noche de ayer y parte de la madrugada de este lunes, el cielo nocturno se convirtió en el escenario de un espectacular fenómeno astronómico al presentarse la Luna Azul, la cual pudo ser vista desde diversas partes del mundo.

Cabe destacar que el nombre de dicho evento no es porque el satélite natural de la Tierra se torne precisamente en color azul, sino porque se trata de la segunda Luna llena del mes, fenómeno que no se veía desde octubre del año pasado y que al parecer no se volverá a apreciar hasta agosto del 2024.

Además de poder ver el satélite natural en todo su esplendor, Júpiter y Saturno pudieron apreciarse más cerca de la Tierra, al igual que Marte, Neptuno y Urano, gracias a la conjunción entre Saturno y Júpiter con la Luna, fenómeno que se dio desde el día 21.

En redes sociales algunos internautas compartieron fotografías del fenómeno.

La noche se pinta de azul Hoy admiramos un fenómeno muy poco común conocido como Luna Azul, es decir la segunda luna llena de un mismo mes #LunaAzul pic.twitter.com/l0DOCMJHMh — Juan Andrés Silva Bazán (@JuanAndresBazan) August 23, 2021

LUNA AZUL EN MONTORO Se le nombra "Luna Azul" a la sucesión de dos lunas llenas en el mismo mes o, como en esta ocasión, más de tres lunas llenas en la misma estación, situación que según el calendario lunar sólo ocurre cada cinco años#Montoro #turismomontoro #lunaazul pic.twitter.com/1mh5hFwY7Z — Oficina Turismo Montoro (@turismomontoro_) August 23, 2021