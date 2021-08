Madre presume que mariquitas ‘visitan’ su casa pero resultan ser otra cosa

Una madre de familia compartió a redes sociales una fotografía de las que creía eran mariquitas que de pronto aparecieron en su casa, sin embargo, internautas le señalaron la verdad, que los insectos que había fotografiado eran chinches.

“Siempre me sentí atraída por las mariquitas. No sé qué es. Simplemente me siento conectada con ellas. Esta mañana en mi cama, encontré a una mamá y una pequeña mariquita en mi cama, y siento que hoy es mi día y ¡algo hermoso va a suceder! ¿Tienen ustedes algún signo de buena suerte?", escribió la mujer, orgullosa de su hallazgo, sin embargo, su alegría cambió al descubrir gracias a los comentarios en su publicación, que esas no eran catarinas, detalla el diario Mirror.

Si bien algunos internautas se rieron de la caótica confusión, otros intentaron ser más comprensivos, incluso compartiéndole consejos sobre cómo limpiar bien su habitación, cama y casa.