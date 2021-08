Ricardo Anaya recibe citatorio para presentarse en el Reclusorio Norte por delitos que suman 30 años de prisión

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, informó que le llegó un citatorio para que se presente al Reclusorio Norte por delitos que suman 30 años de prisión.

"López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan "solo" suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", escribió Anaya en su cuenta de Twitter junto a un video.

Apenas el sábado, Anaya Cortés acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que lo quiere meter a la cárcel, y pronosticó que le van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.

En un video, Anaya Cortés dijo que no hay más argumentos que "dos testigos balines" en su contra.

"López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", dijo Anaya Cortés.

El panista queretano acusó una persecución política en su contra y dijo: "López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", esto refiriéndose a los videos que ha publicado cada semana, haciendo fuertes críticas al gobierno de López Obrador.

En el video Anaya explica que aunque "no es lo que me hubiera gustado", debe tomar la decisión de "estar fuera una temporada breve", para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

Tras el mensaje de Ricardo Anay esta mañana, el presidente AMLO negó que lo persiga y acusó algunos medios de no informar adecuadamente y refirió que es un asunto que tiene que ver con el "bloque conservador".