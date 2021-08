AMLO acusa 'intereses políticos' en freno al proyecto de Agua Saludable para La Laguna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que hay "intereses políticos" en los recursos legales interpuestos para frenar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, además de reiterar que está buscando el mecanismo para poder realizar la obra, sustentado en que se trata de una "razón de Estado".

López Obrador señaló respecto a las oposiciones que "tiene que haber diálogo, pero tenemos que buscar la manera de que se haga, porque es un asunto para enfrentar un problema grave, de contaminación de arsénico; sin embargo, como pasa en otros casos, hay grupos de politiqueros que se oponen, aunque parezca increíble. Tan es así que ya habíamos comenzado a trabajar y presentaron amparos y detuvieron la obra".

El mandatario advirtió que "si no ayudan y ponen amparos, no se va a hacer la obra", reiterando que, ante tal situación, está "pensando si podemos, con aplicación a la ley, utilizar un mecanismo para justificar que se trata de un derecho humano, fundamental, y que hay una razón de Estado, es algo que tiene que ver con la salud, para ver si de esa forma podemos hacer la obra sin que la detengan, porque si iniciamos la obra y la detienen y la detienen, pues se va a desperdiciar el presupuesto".

López Obrador reiteró que tiene una visita próxima a La Laguna para tratar el tema y adelantó que busca "ver si llevo ya esta otra opción, esta otra alternativa, y tengo que cuidar todo este proceso porque ahí están los Moreira, que son muy dados a tirar la piedra y esconder la mano, a decir una cosa y hacer otra. Ojalá todos ayuden, hasta ellos, pero de manera sincera".

"Estoy pensando bien sobre el tema y cuando yo regrese (a La Laguna), pues vamos a tomar una decisión", manifestó.

El presidente subrayó respecto a los frenos al proyecto que se trata de "intereses políticos, porque los agricultores no van a ser afectados, al contrario, se van a beneficiar porque vamos a invertir para tecnificar todos sus sistemas de riego, van a tener agua... Es mi compromiso, no afectar a nadie, no dañar el medio ambiente"

En ese sentido, criticó que hay "hipocresía" y que las oposiciones forman parte de ese grupo que "no quieren que se haga nada, como lo hizo Claudio X. González y todos los conservadores que presentaron amparos para que no se hiciera el aeropuerto".