Hombre golpea sin provocación a otro en la cabeza con un martillo

El ataque ocurrió en una estación de metro en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre vestido de camisa blanca con letras blancas volteó a ver a otro hombre, de 44 años de edad, y le dijo 'No me veas' y momentos después amenazó con golpearlo si se acercaba, a pesar de que su interlocutor sólo estaba esperando el tren.

Una vez que la futura víctima se alejó, el sospechoso fue a una banca cercana y ahí sacó un martillo de una mochila y procedió a golpear al hombre al que había amenazado en la cabeza y luego se alejó de la escena.

La víctima cayó a las vías del tren tras el impacto pero fue rescatado por varios 'buenos samaritanos' y luego fue trasladado a un hospital, en donde recibió 7 suturas médicas para tratar sus heridas, informó el New York Post.

Hasta el momento las autoridades no han identificado al sospechoso, por lo que difundieron el video del ataque en redes sociales en espera de que alguien que lo reconozca lo reporte.

WANTED for ASSAULT: On 8/21/21 at approx. 9:08 PM, at the Union Sq subway station 'N/R' line @NYPD13PCT Manhattan. A dispute with a 44 Y/O male vic led to the suspect hitting him on the head with a hammer. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/RIajhIEkdM