Hombre abre fuego en contra de 4 ladrones que intentaron allanar su vivienda

Los hechos transcurrieron en la madrugada del 12 de agosto en Phoenix, Arizona, luego de que cuatro hombres enmascarados arribaron a una casa a las 4 de la mañana y dos de ellos comenzaron a patear la puerta principal. Una vez que lograron abrirla, los sospechosos intentaron entrar pero fueron recibidos por una ráfaga de balazos por parte del habitante de la casa.

Una de las cámaras de seguridad captó el momento en el que los cuatro delincuentes, los cuales también estaban armados, corrieron hacia un auto, en la cual huyeron en él dos de los hombres, mientras que los otros dos se retiraron a pie.

Se desconoce si uno de los delincuentes fue impactado por una bala y hasta el momento las autoridades locales no han podido identificar a los involucrados, por lo que difundieron el video del suceso en redes sociales y pidieron cooperación anónima en caso de que alguien reconociera a los involucrados.

SECURITY CAMERA WARNS HOMEOWNER OF ARMED ROBBERS

On 8/12, near 36th Dr/Pinnacle Peak Rd around 3:40am a homeowner was alerted by his security camera that someone was outside his door. As 4 suspects kicked in his front door, he fired rounds towards them. They left in a gray car. pic.twitter.com/oEkORchAB5