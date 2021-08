PIÉNSALO, PIÉNSALO

LA ESPERANZA CRISTIANA

De las tres virtudes teologales, dice Dios, la que yo amo, es la esperanza. La fe, esa no me asombra, esa no es sorprendente. Yo me manifiesto tan admirable, deslumbrante y portentoso en mi creación, que los que la ven no les queda más que creer en mí. Pero la esperanza, dice Dios, esa sí que me sorprende. Ella misma es prodigiosa, pues mis pobres hijos que la poseen, ven que todo lo malo puede pasar y de todos modos creen que el mañana será mejor, y ven todo lo que pasa hoy y creen que mañana en la mañana será mejor. Eso es asombroso. Es por mucho la más grande maravilla de mi gracia. Y yo mismo me sorprendo, dice Dios. En efecto, es necesario que mi gracia sea una fuerza increíble, y que se derrame como de una fuente o de un río inextinguible, para poder mantener la esperanza.

La pequeña esperanza se adelanta a sus dos grandes hermanas, y encaminamos nuestros pasos siguiendo los suyos. En el camino de salvación, en el camino carnal, en el camino monótono de la salvación, en la ruta interminable, en el caminar en medio de sus dos hermanas, la pequeña esperanza se adelanta. Es ella, esta pequeña, la que impulsa a las demás. Porque la fe no ve sino lo que es. Y ella, ella ve aquello que será. La caridad no ama sino lo que es, y ella ve aquello que será. La fe ve lo que está en el tiempo y en la eternidad, la esperanza ve lo que será en el tiempo de eternidad. Es decir, en el futuro de la eternidad misma.

Con esperanza se ama apasionadamente el futuro, se vive en el futuro, se sacrifica todo al futuro. Marcado por la enfermedad, con la amenaza de sumergirte en un océano de sufrimientos, atraviésalo con calma, casi con gozo, simplemente, dignamente, porque tú vives en el futuro. Este vivir en el futuro con esperanza es la causa profunda del crecimiento sostenido. Vivir en la esperanza te ha hecho crecer, mejorar, construir el futuro con un modelo mejorado del pasado. El progreso, lo hemos visto, se hizo con la equilibrada inversión de esperanza en el tiempo presente. No hay progreso sin esperanza, sin una gestión ascética del presente y una remembranza inteligente del pasado.

México es un país de esperanza para sí y para el mundo. Poco a poco se está proyectando a lo que va a venir (Proyecto Global de la pastoral, CEM). El 2031 y 2033, marcan respectivamente los 500 años del acontecimiento guadalupano y los dos mil años de la redención, que debe fatalmente conducir a la crisis de este tiempo y a la reconstrucción de México. Después de la desesperanza sufrida, la esperanza purificada de "falsas esperanzas", augura un futuro sin fronteras, de crecimiento, de desarrollo, de futuro que canta. Sus hijos y los hijos de sus hijos recogerán los frutos. Construyan con esperanza un país que no sea más el lugar privilegiado de los sufrimientos y del miedo. La esperanza no ve en el futuro la muerte, como aquellos que no tienen esperanza. La seguridad de la resurrección de aquellos que tienen esperanza, arrastrará a los no creyentes al cielo, custodiados por la calurosa presencia de la Iglesia guardiana de las riquezas de la fe, la esperanza y la caridad. Testigos de lo invisible, la sociedad será liberada al reconectar con la Esperanza Cristiana.

La esperanza es alimentada con prospectiva, que es el método científico asumido por quienes quieren construir el futuro deseado con estrategias de recursos y opciones que transforman tendencias con base en la memoria que se sabe guardar. Los que esperan necesitan una verdadera prospectiva alejada del optimismo y del pesimismo. La perspectiva como herramienta de la esperanza es inteligente, tiene larga memoria y está enriquecida de la memoria de la humanidad.

La esperanza da una certeza que, aunque no deja vacío de significado el temeroso temblor del camino, se apoya en la fidelidad en mí, que por amor he prometido no abandonar al que en mí espera. La esperanza se encuentra vinculada a mí, dijo Dios, que la hago posible; cuanto más se enraíza en la fidelidad a mí como amigo se hace más segura. Es confianza en una amistad que no falla.