La Columna de Rosell

Así como hay anécdotas deberían de existir las "antianécdotas". Las situaciones que debiste de haber vivido para después transformarlas en anécdotas. Pero cuando no asistes a la cita con el destino, cuando rompes por alguna misteriosa razón una costumbre de años y justo cuando decides romperla, solo una vez, acontece lo inesperado, lo increíble, lo insólito y tú no estuviste ahí para vivirlo y después contarlo.

Me pasó el 20 de agosto del 2011, yo debería de estar esa tarde en mi cita de años en el estadio Corona viendo al equipo de nuestra Comarca el Santos Laguna. No sé si el Santos ya jugó en casa mil juegos en su historia, y su servidor habrá faltado si mucho a cinco, por enfermedad o por compromisos sociales familiares ineludibles. Pero ¿por qué falté ese 20 de agosto del 2011? Recuerdo perfectamente viviendo el momento frente al televisor, me puse de pie, estaba solo en mi habitación y no daba crédito a lo que sucedía, obvio lo primero que pensé, que bueno que no fui y que tampoco mis hijos asistieron, otra increíble casualidad, siempre asistía alguien de la familia. Debo de aclarar que en ese tiempo ni narraba los juegos ni era la voz del estadio, era un miembro más de los medios de comunicación laguneros.

Y ellos como buenos profesionales sí asistieron y la pasaron bastante mal en el palco de prensa, así como todos los asistentes al Santos contra Morelia. Una de las razones de que varios pensaran que el tiroteo era dentro del estadio es la increíble manera de que el viento traslada los sonidos desde el estacionamiento a los pasillos del Corona. Cuando hay alguna activación de patrocinadores en las explanadas del estacionamiento, parece que tienes al locutor y a la música de ambiente a dos metros de ti.

Pero lo único que yo tengo de esa dramática tarde son testimonios de amigos y familiares, yo, repito, no asistí y cuando todo se controló y gracias a Dios no pasó a mayores, me di cuenta que como periodista debí de estar en el lugar de los hechos (como se dice) y fue aún más grande mi frustración cuando minutos después de la balacera recibo una llamada de mi buen amigo Rodolfo Martínez, un lagunero triunfador en el más alto nivel de televisión deportiva, Rodolfo es uno de los principales productores de ESPN USA y quería detalles del acontecimiento y pensó, obvio le hablo al güey de Rosell para que me dé un reporte completo y detallado, desde el lugar de los hechos (otra vez la frase típicamente noticiosa).

Pero hete aquí que el efectivamente güey de Rosell no fue, recuerdo contestarle a Rodolfo como Chabelo al padre chispita cuando le preguntaba sobre la merma en las limosnas. ¿Estuviste en el estadio verdad? Y yo, ¿eh?, qué si estuviste en el estadio para enlazarte a los programas y nos des tu versión, y yo otra vez, ¿eh? Tuve que confesar que no fui al estadio ¿por qué? Solo Dios lo sabe y pudiendo tener una anécdota que todo mundo me pediría que la contara, pues nada, y siempre termino pasándole la palabra a algún compañero y amigo de los medios con los que usualmente coincido en nuestras festividades.

Si estamos reunidos diez y alguien me pregunta, ¿oye y como te fue con la balacera? Bajo la mirada y con el dedo índice señalo a cualquiera de los demás asistentes para que el relate lo sucedido, todos estuvieron ahí menos yo. Obvio pin... sustote que me ahorré, pero me hubiera servido como una medalla de guerra. Pero el destino no quiso y lo más peligroso que me ha tocado cubrir sigue siendo cuando "Tuca" Ferretti bañó a un aficionado de las primeras filas. Así es amigos esa es una "antianécdota", lo que debió de pasar, pero no pasó y ese es mi recuerdo del aniversario diez de la famosa balacera en el Corona. Por cierto esta vez ya se corrió la voz y nadie, absolutamente nadie me buscó para contarles mi experiencia nunca vivida.