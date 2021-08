Cadena televisiva transmite 'accidentalmente' un 'rito satánico'

Fue dentro de la emisión de uno de sus noticieros que la presentadora Yvonne Yong, hablaba sobre una propuesta para Queensland, la cual tiene como finalidad castigar la muerte intencional y lesiones infligidas a perros y caballos policiales, momento en el que repentinamente las imágenes que formaban parte de este reportaje fueron remplazadas por el supuesto rito satánico.

Aunque dura sólo tres segundos la secuencia, es posible apreciar a un hombre encapuchado dirigir unas palabras desde un salón, mientras es acompañado de dos personas y una cruz invertida, escena que se encuentra iluminada por tonalidades rojizas.

Hasta el momento la cadena televisiva no se ha pronunciado al respecto.

En redes sociales los usuarios teorizan que las imágenes podrían pertenecer a la secta Noosa Temple of Satan, que es un grupo local que suele hacer transmisiones similares en Facebook.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM