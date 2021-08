Remakes a los que los realizadores de las películas originales se opusieron

Un remake es una oportunidad de renovar, reinventar y traer a nuevas generaciones un relato, pues la nueva versión parte de un punto conocido, con el potencial de llevarlo a lugares inesperados y sorprendentes.

En ocasiones el remake no tiene éxito, no funciona o no cumple expectativas; en otras, los realizadores, creadores, directores y hasta actores de la cinta original, se proclaman nada contentos con la idea de una nueva versión, menos aún con el resultado final.

Let me in

Lanzada en 2008, la cinta sueca es un deleite, que apenas y era promocionada cuando Hollywood lanzó el remake. El director de la original, Robin Hardy, llegó a cuestionar la idea, señalando que una nueva versión tan pronto, de una película además bien recibida, no tiene mucho sentido.

The Wicker Man

No sólo la versión de 2011 es sumamente fallida, es tan risible que no tiene nada de la genialidad de la de 1973. Varios involucrados en el proyecto de antaño se quejaron del resultado, pero Robin Hardy incluso pidió que borraran su nombre, listado en ésta como el guionista de la cinta original.

Fame

La película de Alan Parker fue todo un fenómeno, con reflexiones alrededor de estudiantes de una academia de artes que dieron paso a varios premios. Aunque los realizadores dijeron que Parker dio su aprobación para le versión de 2009, él aclaró que no y que la decisión fue tomada por el estudio.

Dawn of the Dead

Zack Snyder dirigió la versión de 2004 basada en la cinta de George Romero de 1978. La opinión estuvo divida, pero en general convenció. Romero sin embargo, la criticó duramente, diciendo que perdió la esencia de la idea original y que en el fondo, no tenía mucho que ofrecer.

Red Dawn

El camino para finalmente estrenarla en 2012 fue caótico y sólo encontró duras críticas, entre ellas las de John Milius, guionista y director de la original de 1984, quien dijo que el remake era horrible, con mucha acción pero sin una historia convincente, y luego renegó en general de todo remake.

The Girl with the Dragon Tattoo

“¿Por qué iban a rehacer algo cuando simplemente puedes ir a ver el original?", dijo Niels Arden Oplev, director de la cinta, convertida en trilogía, original sueca, en relación al remake hollywoodense de 2010, cuestionando así la nueva versión y si había la ‘necesidad’ de hacerla.