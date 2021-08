De sociales

Hola, Hola... Continuemos con los protocolos de sanidad. Los que no se han vacunado, no se queden rezagados… Corran, corran, corran!!!

La guapa rubia ojiazul, Mavicha García de Romo, el miércoles 17, le dio una vuelta más al Astro Rey y lo festejo en compañía de su esposo, José Juan Romo Mena, sus hijos Pepe y Pau… Recibió diversos arreglos florales y disfruto deliciosa comida en familia. ¡Parabienes!

En el restaurante La Patata, Cocina Española, ubicado en el Centro Comercial de todos los Laguneros, Cimaco Cuatro Caminos,

Marcela Pamanes, Sarita Gil, Irma Sosa y la que esto escribe, disfrutamos deliciosos platillos acompañados de vinos de buena cepa de los viñedos de Parras, que todos han sido merecedores de relevantes premios en Europa. Nos actualizamos en nuestras actividades e hicimos gratas remembranzas de aquel excelente viaje a Rusia. Se dieron las despedidas y quedamos en el entendido de repetir otra comida próximamente.

Desde aquí, vaya afectuoso saludo a mi amiga, la lagunera y diplomática, promotora cultural internacional, Imela Ortiz de Widen, con quien tuve el gusto de reunirme en días pasados, al igual que su esposo, el sueco Ben Widen, que ya es lagunero por adopción.

El pasado 17, la ojiverde Cecy Ramírez Hamdan, con motivo de su cumpleaños, recibió hermoso arreglo floral por parte de Francisco Javier Carrillo Orue y también fue muy agasajada por sus diferentes grupos de amistades, ya que Cecy es una persona muy querida y estimada en la región. ¡Felicidades!

Un éxito más para el Director del Archivo Municipal de Torreón Eduardo Guerra, Carlos Castañón Cuadros, autor del libro El Coronel sí tiene quien le escriba, el cual se presentara el martes 24 en punto de las 19:30 hrs., en la bella casona del archivo, los comentarios estarán a cargo del Cronista Oficial de Torreón, Jesús Sotomayor Garza.

El estimado galeno militar, Francisco Balderrama Ruiz, el día de mañana, festejará nada más y nada menos que 96 años de fructífera vida, su esposa, la guapa Peggy Brown de Balderrama, lo consentirá con su platillo favorito en su residencia de la colonia Las Rosas. De seguro, recibirá llamada de su hijo Antonio Francisco, desde Los Ángeles, California, lugar donde radica.

Mis mejores deseos.

Un cumpleañero más, pero el martes 24, será, Ricardo David Flores Leal, desde muy temprano estará recibiendo felicitaciones de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

La Camerata de Coahuila, retorna a los escenarios con su Temporada Otoño-Invierno 2021, la cual abarca los meses de agosto a diciembre, con una serie de conciertos que estarán bajo la batuta del maestro Ramón Shade. Este regreso a los escenarios será de manera presencial, apegados a las medidas y normas que permitan las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, derivado de la situación que aún impera a nivel mundial por la propagación del COVID-19.

Por tercera ocasión, los conciertos de la temporada serán completamente gratuitos y aptos para el público general. La Temporada contará con diversos escenarios como el Teatro Isauro Martínez, además de espacios al aire libre como el Instituto de Música de Coahuila, Museo Casa del Cerro, entre otros.

El primer concierto de la Camerta, se realizó el día de ayer en el hermoso escenario del TIM con las obras Sinfonía No. 33 en Si Bemol Mayor K.319 de W.A. Mozart y Serenata para instrumentos de viento, Op. 44 de A. Dvorak. Para los abonados que

deseen asistir a sus próximos conciertos, tendrán que confirmar

Este pendiente de las fechas en sus redes sociales.

Como parte de los festejos del 15° aniversario, el Museo Arocena el jueves 26 a las 19:00 hrs., en el anexo edificio Russek,

inaugurara la exposición: Vaqueros de la Cruz del Diablo. Fotografía de Werner Segarra. Esta colección fotográfica es una invitación a un mundo casi desconocido: el de la Sierra Alta de Sonora, al noroeste de México.Werner Segarra (Puerto Rico, 1966) ha vivido desde 1982 entre estos modernos vaqueros sonorenses, compartió sus alimentos, faenas cotidianas, celebraciones y tristezas.

De este inmenso proyecto, se seleccionaron sesenta imágenes y tres videos documentales, además de la música original, composición de Leo López. La muestra se divide en tres núcleos temáticos que atienden a distintos ángulos de la vida en la Sierra Sonorense: El Paisaje, Retratos y La Faena. Las imágenes que componen Vaqueros, además de testimonio y registro, constituyen una destacada aportación a la historia de la fotografía a nivel mundial.

Está cordialmente invitado, aforo limitado a 100 personas. No deje de asistir, puede acudir en compañía de su familia, incluso

puede irse a comer en algún lugar de sus alrededores. Mayor información en su página de Facebook Museo Arocena o al teléfono 871-712-02-33.

Y para continuar con los festejos… El Museo Arocena, recibió por parte de autoridades estatales y municipales, el reconocimiento a la Fundación E. Arocena, por su arduo esfuerzo en pro del arte y la cultura en estos 15 años de labor cultural y educativa. Este distingo fue otorgado por el ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, acompañado de la Lic. Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura del Estado de Coahuila y Lic. Jorge Zermeño Infante, presidente municipal de Torreón, el reconocimiento lo recibió el ing. Gustavo Díaz de León, consejero de la Fundación Arocena, acompañado de la mtra. Fabiola Favila Gallegos en representación del Museo Arocena.

De igual manera, el ingeniero Gustavo Díaz de León, a nombre de todos los miembros del consejo, anunció el nombramiento oficial de la mtra. Fabiola Favila Gallegos, como directora del Museo Arocena, reconociendo su ardua labor, trabajo y compromiso

con la institución. El mejor de los éxitos a la Maestra Favila.

El Teatro Isauro Martínez, el 27 de agosto en punto de las 20:00 hrs., llevara a cabo el concierto de música mexicana y opera México en mi Piel, con la mezzosoprano Mariana Sofía y el pianista Alejandro Miyaki. Ya puede adquirir sus boletos en las oficinas del TIM en horario de 10:00 a 14:00 hrs. Mayores informes al teléfono 871-192-08-39/40.

Casa Lamm, invita al curso Maximiliano y Carlota, las memorias de un efímero Imperio Mexicano, este será vía ZOOM, el

sábado 28 con 10 sesiones. Les comparto la liga para que conozcan más el plan de estudios: https://casalamm.com.mx/oferta-educativa/cursos-talleres-y-diplomados-agosto-2021-viazoom/maximiliano-y-carlota-lasmemorias-de-un-efimero-imperio-mexicano.

Para los amantes de la ortografía: No es conduciste, es condujiste. No es produciste, es produjiste. No es seduciste, es sedujiste. No es traduciste, es tradujiste. No es introduciste, es introdujiste.

Sabía usted que…?

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, nació en la ciudad novohispana de

Valladolid, hoy Morelia, el 8 de septiembre de 1768 y murió en ciudad de México el 2 de marzo de 1829, fue una insurgente durante la Independencia de México, siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para

el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Fue esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, por lo que es conocida popularmente como la Corregidora. Sus padres fueron José Ortiz, capitán del regimiento de Los Morados y Manuela Téllez-Girón y Calderón, de una antigua y noble familia española.

Su padre perdió la vida en batalla, cuando Josefa era apenas una niña y su madre murió poco tiempo después. Josefa quedó a cargo de su hermana mayor, María Sotero Ortiz, quien apoyó a Josefa para ingresar al prestigioso Colegio de las Vizcaínas en la

Ciudad de México. En cierta ocasión, el Colegio fue engalanado para recibir la visita de algunos funcionarios, entre ellos iba Miguel Domínguez, que se enamoró de ella y pidió permiso para visitar a la joven, se hicieron novios y el 23 de enero de 1791 se casaron en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México.

En 1802 Miguel Domínguez, fue promovido por el virrey de Nueva España, Félix Berenguer de Marquina, al cargo de Corregidor de la ciudad de Santiago de Querétaro.

Continuará…

HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA… Para AMAR y SOÑAR: la Poesía. Para APRENDER, INSTRUIR y COMPRENDER: La Prosa.