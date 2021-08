La próxima semana sin duda será de definiciones para el proyecto Agua Saludable para La Laguna, luego de la "acalambrada" que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes considera adversarios y opositores a esta obra. Declarar un asunto de Estado y seguridad nacional y hasta de derechos humanos la realización del proyecto, que lleva una inversión de 10 mil millones de pesos, parece ser un claro mensaje de "presión" para los ambientalistas y los productores del sector social, ya que el "preciso" buscará concretar el proyecto. Sin embargo, dijo muy claro que o retiraban la demanda o se llevaba el dinero a otra parte. Se dice que hasta dialogará con el presidente de la SCJN en aras de conseguir un mecanismo legal para quitarse de encima a los quejumbrosos que aseguran habrá daño ambiental. Nuestros subagentes, que siguen esperando que la Conagua se ponga a hacer su chamba, aunque parezca demasiado tarde, la socialización del proyecto y que se aboque a supervisar en campo (risas), la presencia de pozos clandestinos sin medidores y deje de pelearse con las voces discrepantes. Habrá que esperar el próximo lunes 23, fecha en que supuestamente se definirá la suerte del amparo interpuesto por el colectivo ProdeNazas, y que dicen es lo que tiene paralizados los trabajos. Los intrigosos subagentes se preguntan para qué el inquilino del Palacio Nacional endilgó a los "góbers" de Coahuila y Durango junto con la Conagua federal que realizaran consultas y lograran consensos, ya que no fue amenaza, lo dijo clarito "se llevaría el dinero a otra parte". Ya los mandatarios habían calendarizado las fechas para las mesas de trabajo con todas las voces. El preciso como dice una cosa, dice otra. Lo cierto es que la inversión de diez mil millones de pesos del gobierno de López Obrador fue vista con buenos ojos por la mayoría de los sedientos sectores empresariales, sociales y políticos de La Laguna, razón por la que ya algunos están celebrando que de una u otra forma el proyecto va porque va.

**************

Luego de que se anunciara el pacto de unidad entre los miembros de Morena en la provincia de Coahuila para fortalecer al partido con miras al proceso electoral 2023, y en el que se "olvidó" invitar a quienes se dicen fundadoras del morenismo en Coahuila, les vino el revire. Se resucitó luego de dos años en el olvido al Consejo Estatal y la aún diputada federal hasta el próximo 31 de agosto, Miroslava Sánchez Galván, la cual los descobijó y les dijo sin rodeos que primero mejor se afiliaran al partido, porque la mayoría de los asistentes a ese evento no están registrados como militantes de Morena. Son aspirantes a la gubernatura, quieren tener el poder y control del partido con el fin de lograr las candidaturas, y remató asegurando que ella no ve que estén haciendo las cosas bien, porque ni son los tiempos y lo único que están creando es confusión. La diputada les lanzó tremendo dardo envenenado sosteniendo que "a lo mejor así se hacía en los partidos de donde ellos provienen". Fue directa la flecha a quienes ya andan ansiosos y aprovechando reflectores para quedarse con la dirigencia estatal del partido o quizá una delegación federal para mantenerse en el escaparate en espera del 2023. Dicen que se refirió a quien empezó sus recorridos por el estado, o al menos eso fue lo que reportaron sus malquerientes desde Monclova; es decir, el expanista y próximamente exdiputado Fitness Luis Fernando Salazar, quien fue a promocionarse con los morenistas de aquella región, aunque no logró el apoyo esperado y sí movió el avispero de la inconformidad, ya que nadie olvida su pasado azul y sus anteriores amistades, que presumía en redes sociales como ahora lo hace con su amigo Mario Delgado Carrillo, quien este jueves anduvo en un evento en la "capirucha" del sarape y el pan de pulque, molesto y nervioso por el recuento que se hará del total de votos en el estado de Campeche, tan así que ni peló a los divididos militantes.

**************

Luego de que Torreón y Monclova se manejaron en los últimos cuatro años sin la figura del Mando Único Policial, a diferencia del resto de los municipios de la provincia de Coahuila, que sí aceptaron recibir ayuda en la difícil tarea de la seguridad, nuestros subagentes, disfrazados de equipo de radiocomunicación con claves encriptadas, nos reportan que por "encomienda" del Palacio Rosa el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, y la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal Pérez, emprendieron una "gira artística" por las regiones del estado para "platicar" con los alcaldes electos y explicarles con cuadritos y triangulitos la manera operativa y jerárquica en que opera este esquema y que significa el cumplimiento de una real coordinación en los hechos, de todas las policías y no que cada una de las corporaciones jale por su lado, como ocurrió en Torreón, donde el jefazo de la policía encriptó sus sistemas de radiocomunicación, supuestamente para que nadie los espiara. Los chismosos subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, nos reportan que en esta provincia ya tuvieron su correspondiente encuentro para estos menesteres con el alcalde electo, Román Alberto Cepeda, el cual se mostró más que interesado en sumarse, y para ir entrando en calor planea en estos días darse un recorrido allá por el rumbo del periférico, donde se encuentra el edificio policiaco, para echarle un ojo al parque vehicular que le van a heredar, a ver si de pura casualidad lo dejan entrar al Centro de Inteligencia Municipal, mejor conocido como el "Pentagonito", el mismo en el que el Gobierno municipal saliente invirtió alrededor de 60 millones de pesillos.

**************

Esta semana 19 cuadrillas de trabajadores de Parques y Jardines realizaron un paro de actividades por presunta falta de materiales para trabajar, porque ni aceite para las podadoras ni rastrillos para la limpieza de áreas verdes tienen. Es más, los quejosos aseguraron que la mayoría de las pipas para riego se encuentran en calidad de chatarra; pero a nuestros subagentes les sorprende esto, porque, según los muchachos de la ineficiente Auditoría Superior del Estado, en sus actas de hechos y que ya son denuncias, dentro de las "travesuras" observadas a la actual administración municipal de Torreón figuran pagos por más de un milloncillo de pesos para un proveedor que no cumplió con el clausulado del contrato y tampoco bitácoras por la compra de herramientas diversas y equipos de riego para áreas verdes, además de pagos sin contrato por alrededor de 500 mil pesillos a una proveedora por servicio de acarreo de agua en pipas. Surgen, pues, los cuestionamientos: si se compraron herramientas, ¿por qué no están?, y si se contrataron acarreos de agua, ¿por qué no se envía a las colonias donde las familias batallan con el abasto del líquido? Y por cierto, "curiosamente" una empresa, ajena a la que tiene la concesión y aunque no es su giro y sin contrato, le brindó servicios de limpieza y acarreo de basura al Municipio, por casi un millón de pesos. ¿Pues qué limpió?

nnnnnnnnnn

Y mientras continúa su gira artística por todos los rincones de la provincia de Coahuila, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, sigue desatando todo tipo de comentarios y reacciones en ciertos personajes políticos, luego de reunirse con los ediles electos tanto del resucitado PRI como de otros partidos, como fue el caso de Emilio de Hoyos, que será el mandamás de Acuña por la 4T, y el de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, también del grupo morenista, dizque para compartirles las "buenas prácticas" de su Gobierno; eso sin duda le ha redituado buenos dividendos, pues de que lo buscan, lo buscan. A inicios de la semana el "Chico Maravilla" aprovechó para reunirse con los diputados domésticos de La Laguna en plática legislativa, arropado por el pastor del rebaño y Eduardo Olmos, quien lo promueve a sol y sombra, tendrá algún interés es pregunta, así como el director, productor y guionista de los pésimos videos marca Acme, además hombre fuerte de los dineros, Xavier Herrera, ambos siguiendo la línea de su jefe; aunque nuestros insidiosos subagentes nos reportan que no todo es "miel sobre hojuelas" para quien parece ser el "ungido" por el tricolor con la candidatura en 2023. Las lenguas viperinas aseguran que se alborotaron solos y no saben leer los mensajes y designios procedentes de las alturas, siguen aferrados en llamar la atención, no se disciplinan y le ponen piedritas en el camino al alcalde priista. Se dice les van a llamar la atención, pero de manera más drástica. Habrá que ver.