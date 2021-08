¿Qué es lo más difícil que tendrás que hacer en esta vida? Soltar, dejar ir

Dejemos de forzar conversaciones, aparecer en todo momento, animar al que no quiere sonreír, soñar, vivir.

Quedarnos por apego, justificarnos con el "pobrecito" y no permitir que las personas enfrente sus propios miedos e inseguridades.

Entendamos que cada persona va en su propio viaje, y que no podemos "salvar" a todo el que aparece a nuestro alrededor y peor aún, que no pide ayuda y no la quiere.

No todo el mundo está listo para amarte, entenderte y vibrar en tu misma sintonía, al contrario, ellos quieren que te bajes a la suya, robándote tiempo, ofreciéndote llantos, quejas y chismes.

Si te ignoran, te olvidan, te buscan cuando solo necesitan algo tuyo, déjalos ir, suelta. Te haces más daño a ti mismo "estando", sin embargo, existe una recompensa: tendrás más tiempo para ofrecer toda tu energía, todo tu amor, toda tu alegría, toda tú vibra positiva a personas que la engrandezcan, negocios que prosperen, amistades mágicas y amores increíbles.

¡¡¡Deja ir, suelta ya!!!

Tú eres único e irrepetible, está alerta, está listo, para que se unan a tu tribu esas personas y energías que vibren igual que tú.

Solo recuerda, cuida tu energía y observa a tu alrededor, todo es un espejo, lo que eres es lo que atraes.

¿A quién tienes alrededor tuyo, como estas vibrando?

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como Vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020.