Conductor pierde el control y se estrella en un restaurante de comida rápida

El accidente ocurrió en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, luego de que una persona perdió el control de su vehículo mientras manejaba y se salió del camino hacia un desnivel y terminó estrellándose en una sucursal de la franquicia de comida rápida Wendy's, embistiendo a un auto que esperaba en la fila de autoservicio en el proceso.

La colisión provocó que ambos auto por poco embistieran a una familia que estaba comiendo en las mesas exteriores y el impacto contra el edificio de restaurante rompió los cristales de las ventanas, mandando pedazos de vidrio al interior, aunque ninguna persona resultó herida a causa de eso.

Sólo dos personas resultaron heridas pero ninguna fue de gravedad y las autoridades declararon que, aunque se está investigando el incidente, las indicaciones preliminares señalan que el conductor responsable perdió el control debido a que sufrió un episodio médica mientras estaba al volante, reportó Fox59.

MIRACLE - Crash Video shows Monday’s accident at @Wendys where a vehicle launched over a berm into the restaurant. Angle 1 (Drive-thru) shows the vehicle coming over the berm. Angle 2 (Front of store) car land on table next to a table with family eating.

No serious injuries pic.twitter.com/xyBK0ducMa