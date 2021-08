Policía salta a las vías del tren para salvar a sexagenario que cayó de la plataforma

El incidente fue captado en una estación de metro de Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre de 60 años de edad comenzó a sentirse mareado y perdió el conocimiento mientras esperaba el tren subterráneo, por lo que cayó de la plataforma hacia las vías.

Ante lo ocurrido, un oficial de policía, identificado como Ludin Lopez, saltó a las vías del tren y, junto con la ayuda de un buen samaritano que también saltó, logró acercar a la víctima a la plataforma y varias personas ayudaron a sacarlo de ahí momentos antes de que arribara el tren.

El adulto mayor fue trasladado a un hospital y ya se encuentra en condición estable, mientras que el oficial Lopez declaró que él estaba en la estación porque estaba realizando una inspección de rutina, refiriéndose a los ocurrido como una situación en la que estaba 'en el lugar correcto al momento correcto' reveló el New York Post.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!

When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ