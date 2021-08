Luis Ernesto Derbez deja rectoría de la UDLAP ante orden de aprehensión

Cuatro directivos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), entre ellos el rector Luis Ernesto Derbez, se separaron de sus cargos para enfrentar lo que llamaron "señalamientos que se han formulado en su contra".

Los funcionarios universitarios, contra quienes pesa una orden de aprehensión, forman parte de uno de los grupos inmiscuidos en el pleito legal por la posesión de bienes del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkings.

Como parte del conflicto legal por los bienes y recursos de dicha fundación, la cual creó la universidad privada, hay dos rectores y dos organizaciones que se asumen como legítimos patronos.

"El Patronato de la FUDLAP respalda y otorga un voto de confianza a favor del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Mtra. Mónica Ruiz Huerta, Mtro. Mario Vallejo Pérez y Mtro. Jesús Salvador Mijangos Patiño, quienes han solicitado licencia en el ejercicio de sus funciones y se les autoriza para que respondan a los señalamientos que se han formulado en su contra", se informó en un comunicado de prensa.

El Patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, encabezado por su presidenta Margarita Jenkins de Landa, permitió a los cuatro que se aboquen al esclarecimiento de los hechos que se les atribuyen en lo personal.

Y es que una orden de aprehensión fue girada presuntamente contra el rector Luis Ernesto Derbez, a quien se le señala de haber creado presuntamente empresas para allegarse de 100 millones de pesos de dicha fundación, la cual le dio origen a la casa de estudios.

Junto con Derbez, también se giró orden de aprehensión presuntamente contra la ex vicerrectora Administrativa, Mónica Ruíz Huerta Puebla; el ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional, Mario Vallejo Pérez; el ex director general de Asuntos Jurídicos, Jesús Salvador Mijangos Patiño; y los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz

El Patronato de la FUDLAP, en coordinación con el Consejo Empresarial de la Institución, nombró con efecto inmediato a la Dra. Cecilia Anaya Berríos como Rectora Interina de la Universidad de las Américas Puebla.

"El Patronato legítimo encabezado por su Presidenta Margarita Jenkins de Landa, confía en que el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, su equipo directivo y los abogados, podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes, de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales".