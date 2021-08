Seis películas de aventura que aspiraban a ser épicas pero sólo son entretenidas

Para que una película de aventura triunfe se necesitan varias cosas, un reparto convincente para la acción implícita en el género pero también con chispa y carisma en escena, una historia innovadora, entretenida, llena de dinamismo pero también una trama atractiva, no genérica, además de una realización y desempeño en pantalla que ofrezca algo que el espectador nunca haya visto antes.

No es sencillo, algunas cintas logran ser entretenidas al momento, pero no trascender como tanto le esperan. Estos son algunos ejemplos, películas de este género que lo intentaron, querían ser memorables, pero no son más que un divertimento pasajero.

Stardust

Mucha fantasía con un poco de comedia y aventura, la cinta es sencilla, familiar y amena, sin embargo, ese tono casi infantil la hace poco sorprendente, pues no arriesga mucho en casi nada.

The Mummy

El reboot debía abrir camino a una nueva saga pero ni con Tom Cruise en el protagónico logró convencer. Tiene una gran producción, pero una historia muy simple y poco creativa que no cuajó.

Jungle Cruise

Con todo y el carisma de sus protagonistas, además de varias buenas ideas, la cinta es más parafernalia que otra cosa. Divierte, hay mucha acción, pero no tiene algo distintivo memorable.

Sahara

Parecía tener todos los ingredientes, pero conflictos con el autor del libro en que se basa, una nada hábil promoción y una historia algo aburrida y sosa no le ayudaron, quedando apenas y a medias.

The Scorpiong King

El spin-off de ‘La Momia’ original intentó continuar con la franquicia cuando la otra se estancó y aunque sorpresivamente tiene innumerables secuelas, todas se recuerdan más por su baja calidad.

Tomb Raider

Esta nueva versión protagonizada por Alicia Vikander esperaba lograr muchas más cosas que las cintas anteriores, las de Angelina Jolie, pero no logró superarlas. Es pasable pero fallida y se nota.