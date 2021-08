Hombre descubre que podría tener cáncer gracias a sus seguidores en TikTok

Un hombre conocido en TikTok como 'Seattle Tech Bro', agradece a sus seguidores en la red social que le aconsejaron ir a ver al médico luego de señalar que sus glándulas hinchadas podrían ser señal de cáncer de tiroides.

Ante la advertencia y recomendación, esta persona hizo caso y acudió a una revisión médica. "TikTok me dijo que tenía cáncer. Y parece que tenía razón", explicó después en un vídeo. "Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso. Y por mucha precaución, y solo porque me pongo ansioso por este tipo de cosas, seguí adelante y lo revisé".

El joven continúa explicando que tras varias pruebas y ecografías, se descubrió que había un 95 % de posibilidades de que el bulto fuera cancerígeno, por lo que se sometió a cirugía para que lo extirparan. Ahora pide a sus seguidores paciencia, pues dejará de publicar mientras se recupera.