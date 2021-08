Joven pareja prefiere mantener un estilo de vida como si fuera 1930

La pareja británica conformada por Ruth Shelley y Robert Oestmann, de 28 y 27 años respectivamente, mantienen un estilo de vida como si estuvieran en la década de 1930, sin las comodidades modernas como un lavavajillas, servicios ‘streaming’ o incluso un televisor.

Sólo aceptan una comodidad, los celulares, pero de ahí en fuera, su casa está decorada como si vivieran en una época pasada, por ejemplo, su auto es antiguo, escuchan música con un gramófono y visten ropa vintage, señala el New York Post.

Dicen que su estilo de vida beneficia su relación, permitiendo que los dos estén ‘presentes en el momento en lugar de estar pegados a Netflix o a sus teléfonos’, le dijeron a la agencia de noticias Caters.

Shelley, una historiadora de investigación, explicó que su peculiar modo de vida llama mucho la atención. “No nos importa en absoluto y, a menudo, se trata de comentarios positivos. A los ancianos les encanta, ya que es como un flashback para ellos. A veces la gente nos detiene y nos pide fotos, lo cual está totalmente bien. Robert y yo vestimos así todo el tiempo, ya que estamos enamorados del estilo. Robert usa principalmente traje y gorra plana, mientras que yo puedo usar ropa de la década de 1930 a la de 1940".

Oestmann, un vendedor de whisky, explica: “Cuando era niño, mis abuelos solían ver muchas películas antiguas. Fueron inspiradoras: a medida que crecía, comencé a leer muchos libros y mi estilo proviene de cosas como esa. Tampoco me gustó el sonido que hace la ropa sintética moderna cuando caminaba. Nuestro guardarropa es único y diferente al extremadamente casual de hoy. No hay nada de malo en casual, pero no es para mí".

"Ambos tenemos teléfonos inteligentes, ya que son útiles cuando estás solo para contactar a la gente. Pero Robert se desharía de su teléfono en un abrir y cerrar de ojos", agrega ella.