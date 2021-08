Persona relajándose en un río de Oklahoma es confundida con un cadáver

El Departamento de Bomberos de Tulsa dijo en una publicación de Twitter que los equipos respondieron junto con el departamento de policía de la ciudad. "Enviamos un bote y descubrimos que el hombre estaba tirado en el agua", lee el tuit.

Un video adjunto muestra al nadador en efecto, tumbado en el agua hasta que los equipos de rescate se acercan, buscan por señales de vida y el hombre se para como si nada.

"El río está bajo, pero todavía es potencialmente peligroso en algunas áreas. ¡Por favor, manténgase a salvo y encuentre formas alternativas de mantenerse fresco!", agrega la publicación.

TFD, @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low, but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5