'Tiktoker' es abusada por al menos 400 hombres mientras grababa videos

Identificada como Ayesha Akram, de la ciudad de Lahore, se encontraba filmando en el parque de Greater Iqbal, durante el 14 de agosto en el marco de las celebraciones de Independencia, cuando comenzó a ser atacada por una multitud de hombres que le quitaron la ropa y abusaron de ella, según detallan medios nacionales.

Se estima que al menos 400 hombres participaron en el abuso en el que además le robaron 15 mil rupias.

Videos captados en el lugar del incidente muestran a Ayesha ser jalada hacia la multitud mientras pide auxilio.

Shocking beyond imagination!

400 men groping,beating & tearing cloth of 1 tiktoker girl in #MinarePakistan

Girl screaming for help.. Azaan going on in the background

These Vultures are no less than Talibanis

This is Naya Pakistan..Shameful pic.twitter.com/PBYWqAWvon