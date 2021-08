Morena acusa a oposición e INE de evitar la revocación de mandato

Tras fracasar por segundo día consecutivo en su intento de convocar a periodo extraordinario para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la Comisión Permanente, acusaron al Bloque de Contención, integrado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de aliarse con el Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir que el Congreso elabore la ley secundaria de revocación de mandato.

En conferencia de prensa al término de la sesión plenaria, el senador de Morena, César Cravioto, presentó un presunto borrador de los "Lineamientos del INE para la consulta de revocación de mandato", en el que se proponen "requisitos absurdos" para ser "recabador" de firmas para la consulta, que son mayores a los que se les solicitan a los aspirantes a ser consejeros electorales.

"Imagínense la barbaridad y lo que quiere hacer el INE. (…) No quiere que se junten las tres millones de firmas y en sus lineamientos dice que se pueden levantar única y exclusivamente mediante una aplicación electrónica, o sea, no quiere el INE que haya formatos impresos. Entonces, si yo no tengo un teléfono celular de alta gama, si yo no tengo una tableta electrónica, si yo no tengo una computadora, no voy a poder recabar firmas", señaló el senador morenista.

Dijo que el documento, que le llegó a su oficina y está fechado en el mes de julio, ha sido trabajado por el INE, "seguramente con sus patrones, que son el PRI y el PAN, que son los verdaderos jefes de Lorenzo Córdova (…) y por eso no aprobaron el día de hoy el extraordinario".

El diputado Rubén Cayetano García secundó la denuncia de su compañero de partido, pero a pregunta express, reconoció que si el Congreso de la Unión aprueba la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato quedarían invalidados los lineamientos del INE, pero señaló que ese órgano electoral quieren confundir y "enlodar" el proceso.