'Chile no existe'; terraplanista dice que el país sudamericano sería una 'simulación'

Un usuario en Facebook, perteneciente a un grupo de terraplanistas, se ha convertido en blanco de burlas después de 'poner en duda' la existencia de Chile.

A través del grupo 'TIERRA PLANA - España', una persona compartió un post en el que explica porqué cree que Chile 'no existe' y que todo se trata de actores, casas de cartón y hasta imágenes generadas por computadora.

"He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe. Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a la cámara ¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo", señala en su post.

Pese a que el post pudo no ser legítimo y ser parte de una 'broma', éste no se salvo de ser blanco de memes parte de internautas con el hashtag #chilenoexiste.

Otra semana empieza y es hora de grabar, hay que sostener la mentira #chilenoexiste pic.twitter.com/WftFr3FOiO — NelsonZenkai (@NelsonZenkai) August 16, 2021

Si chile no existe y somos actores !! Quiero que me cambien el roll de pobre #ChileNoExiste pic.twitter.com/GhRgSIutuj — madelein (@madelein_khan) August 16, 2021