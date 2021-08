'Lady paraguas'; mujer agrede a joven en Gómez Palacio al intentar colarse a fila de vacunación

En medio del caos que se vivió el día de ayer, miércoles, en la ExpoFeria de Gómez Palacio, en redes sociales surgió 'Lady paraguas', una mujer que agredió a joven al intentar meterse a la fila.

La mujer se adelantó en la fila junto con otras personas para intentar meterse más adelante, sin embargo, al notarla, unos jóvenes la empujaron y la sacaron.

Ella procedió a agredirlos con su paraguas, sin embargo no logró entrar y se quedó fuera de la fila.

"Imagínate vivir en Canadá y perderte de #LadyParaguas", escribieron en Facebook.

En menos de 24 horas el material ya había sido reproducido más de 25 mil veces en la red social.

El cierre de la jornada de vacunación contra COVID-19 a jóvenes de 18 a 29 años de edad en la ciudad de la Comarca Lagunera se adelantó debido a la alta demanda, pues múltiples rezagados acudieron para recibir su dosis.

Al anunciar la finalización, cientos de personas se colaron a la ExpoFeria para exigir la aplicación del inmunológico entre empujones y gritos, bloqueando parte del Periférico a manera de protesta.

"La gente que comprenda que no está entre nosotros, la población está haciendo el desabasto de la vacuna porque gente de los rezagados, aquella que no aprovechó en sus etapas, como ven que es la última etapa de vacunación, todos quieren aprovechar, entonces no podemos negarle la atención a gente mayor", declaró Misael Ramírez Hinojosa, coordinador de la brigada Correcaminos.