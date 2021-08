La carta de la SEP para el regreso a clases, sus polémicas y lo que dicen los funcionarios

Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó el pasado 12 de agosto, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, un protocolo de 10 acciones para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

Entre las acciones, Delfina Gómez hizo referencia a una carta compromiso en la que los padres de familia autorizarían que los menores estudiantes pudieran estar dentro de las instalaciones escolares.

Incluso, la propia SEP difundió a los medios de comunicación un machote de la carta de corresponsabilidad.

Pero entre las mismas autoridades se han enredado por la carta y hasta el presidente López Obrador ha señalado a los medios de comunicación por difundirla.

En su conferencia de este martes 17 de agosto, el presidente López Obrador señaló que la carta de la SEP no sería obligatoria, negó tener algo que ver con el documento y desconoció de quién fue la decisión de pedirla.

"Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho ¡no! Somos libres, prohibido prohibir; pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y desde luego, terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, demoras", justificó López Obrador.

"Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal", dijo el presidente.

CARTA PIRATA

En la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" de este miércoles 18 de agosto, Ana Elizabeth García Vilchis señaló al periódico El Universal por haber difundido la carta que la misma SEP proporcionó.

"Esta información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el Gobierno de México por el regreso a clases. El Universal publicó una nota con el título 'Esta es la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases presenciales', pero la carta es 'pirata', aunque se hizo pasar como un documento oficial", expresó la encargada de "las mentiras de la semana", quien también exhibió a otros medios y periodistas por difundir el documento.

DOCUMENTO DE ANÁLISIS

En la conferencia mañanera de este jueves 19 de agosto, la titular de la SEP declaró que la carta "es falsa" y "no es oficial".

"Este documento, efectivamente, es un documento que nosotros utilizamos como un documento de análisis (...) Emiten esta información el día jueves, se envía la aclaración a este periódico (El Universal) diciendo que, en primera, no es el documento, totalmente falso, tiene algunas alteraciones y no es incluso algo que emitiéramos de manera oficial.

"Y segundo, insisto, es un documento que sí lo tomamos como una situación de; si ustedes recuerdan, el año pasado había una guía en la que precisamente, estaba una propuesta o alternativa de un documento que se les daba a los padres de familia y que si ustedes lo analizan bien o le dan lectura, en ningún momento se trata de quitar la responsabilidad, ni al Gobierno ni a la Secretaría. Como Secretaría nos queda muy claro la responsabilidad que tenemos, precisamente, y el compromiso sobre todo con nuestros pequeños", justificó Delfina Gómez.

"Segundo, no había ninguna situación de que fuera condicionada o condicionante para que no estuvieran en clase, lo que a nosotros nos interesa, y coincido totalmente con el presidente, y nos lo ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente, hacer esa situación burocrática, que no permita que el pequeño acceda a lo que por derecho le corresponde, que es la educación", añadió.

Delfina Gómez indicó que "finalmente, de los acuerdos que tomamos, hicimos una minuta, y el día viernes se estableció que sí se iba a considerar como una carta, siempre y cuando se analizara que no fuera, precisamente, una limitante o que no fuera un condicionamiento que pudiera producir en los padres de familia, por un lado desconfianza, y por otro, a lo mejor el inhibir su asistencia", expresó.

'NO EXISTE, SE ELIMINA'

"La carta no existe, se elimina. Lo que menos queremos, insisto como secretaria de Educación Pública, es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, es que se regresen a las clases y eliminar prácticas, precisamente que son burocráticas, que lejos a veces de ayudar, llegan a entorpecer", dijo Gómez en la mañanera de este jueves.

Aclaró que el documento que salió de la SEP fue "con la finalidad de aclarar" que la carta era un documento para trabajo y para análisis, "muy diferente" al que publicaron los medios.

Delfina Gómez pidió oportunidad a los medios "para trabajar temas que realmente son importantes", más allá de la carta.

"Si el hecho de la carta o no la carta. Yo he visto los medios y de verdad ocupan un espacio tan grande para eso, de que si la carta o no la carta, pues bueno, yo aquí lo expreso, la carta no es obligatoria", agregó la secretaria de Educación.

'CONTRA NOSOTROS'

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que "lo de la carta, ya debe de entenderse, es producto de la politiquería".

"Todos lo que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, todos", expresó el presidente en su mañanera de este jueves 19 de agosto.

Acusó que los medios y periodistas amplificaron la información de la carta de la SEP.

INQUIETUD

En entrevista para Noticieros Televisa, la secretaria de Educación Pública aceptó que "algunos secretarios" le dijeron que la carta estaba causando "un poco de inquietud", por lo que se decidió cancelarla y dejarla fuera del decálogo del regreso a clases.

"Algunos secretarios nos decían: ‘Sabe qué maestra, vemos que como que está causando un poco de inquietud esa carta’. Lo valoramos y llegamos a la conclusión de que, pues realmente, en nada nos apoya. La verdad, lo que podemos hacer es decir las recomendaciones de manera verbal, lo que te estoy diciendo ahorita", dijo Delfina Gómez a la periodista Danielle Dithurbide.

De acuerdo con Televisa, Gómez "explicó que la carta se realizó desde la primera etapa del COVID-19 y que se buscaba que si el niño o niña tenían algún problema de salud los padres debían avisar a la escuela o mandarlo al médico, pero, aclaró la secretaria, la carta jamás indicaba que se eximía de responsabilidad a la SEP, a la dirección de la escuela o al maestro o maestra".

En la mañanera de hoy jueves, Delfina Gómez contó que en reunión con secretarios de Educación estatales, le hicieron notar la situación de la carta.