Películas de ciencia ficción 'malas', que en el fondo abordan temas importantes

Todas las películas en el fondo tienen algo interesante que decir, porque cada relato habla de algo, incluso si no lo analiza, profundiza o desarrolla.

Algunas historias pierden su potencial contenido en una mala realización, trama vacía y sosa o simplemente buenas ideas mal desarrolladas. Otras, son historias no épicas pero medianamente entretenidas, descartadas por ese tono ligero y pasajero.

Estas son algunas cintas de ciencia ficción que no destacan mucho en su género, pero que, por su ambientación e historia, tratan, quizá no mucho pero sí reflejando lo suficiente, temas reflexivos.

A sound of thunder

Adaptada a partir de un cuento corto de Ray Bradbury, la cinta no tiene la mejor producción, pero es ligeramente entretenida. La reflexión, que viene más en efecto del texto, analiza las consecuencias de la alteración del curso natural de la vida, la naturaleza misma y la evolución.

Cell

Basada en un libro de Stephen King, la cinta opta por una especie de terror y acción no siempre funcional. Se siente exagerada incluso en su propio género y fallida en él, pero la analogía a cómo los celulares y el contenido banal ‘quitan vida’, ‘vuelven zombis’ y ‘masa’ a las personas, es atinada.

The box

Comienza como un relato de suspenso que luego cambia a una especie de drama y desemboca en una explicación no del todo convincente, apropiada para el relato pero no creíble. No obstante, presenta importantes cuestionamientos éticos sobre la moral y la humanidad de las personas.

Repo Men

De esas cintas que lamentablemente desperdician una gran idea, aquí un ‘recolector’ de órganos sintéticos trabaja para una empresa que los alquila, porque permiten a las personas vivir más. No ahonda pero la idea está ahí: el enfermo sólo vive conforme tenga el dinero para pagar por su salud.

Deep blue sea

Parte de un casi absurdo, experimentos con tiburones en busca de un medicamento que cure el Alzhéimer. El resto es mucha acción sin sentido pero las reflexiones sobre el deterioro de la mente o la falta de ética en la experimentación en animales, llegan a resultar más que relevantes.

The cell

Una película descartada en su momento pero poco a poco más valorada, visualmente es excelente, narrativamente no es más que estándar, pero aborda un importante análisis sobre la violencia como parte de la naturaleza humana o la complicada forma como construye y trabaja el cerebro humano.