Empleado de reconocida cafetería revela la bebida ‘más rara’ que le han pedido

Un empleado de la cadena Starbucks se unión a la tendencia en redes sociales de comentar los pedido más extraños, coloridos, inventivos y exagerados que hacen los clientes.

Su video en TikTok sin embargo, no es tan extravagante y varios han dicho que no parece tan ‘raro’, así que más bien ha animado a otros usuarios a compartir qué tipo de bebida les gusta más, o a ‘baristas’ de la propia cadena a compartir sus propias experiencias.

El clip muestra la que él considera la bebida ‘más rara’ que le han pedido, que es una especie de combinación entre un frappuccino de vainilla y un macchiato de caramelo.

El pedido comienza en efecto como el popular frappuccino antes de que el joven agregue un trago doble de espresso caliente y caramelo.

"Eso no es extraño en absoluto", "¿Sonaré raro al ordenar esto?", “¡Hola, barista de Starbucks! Esta no es una bebida complicada de hacer, ¡así que no se sientan raros al pedirla!" o "Quiero decir, esto se ve bastante bien para mí", fueron algunos de los comentarios. Además, la bebida resulta que es muy común en algunos lugares. Starbucks en Singapur, por ejemplo, tiene un frappuccino macchiato de caramelo en su menú, detalla Yahoo.