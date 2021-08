¿MVP JAPONÉS?

El beisbol de las Grandes Ligas llega a un momento en que, con mes y medio para que finalice la temporada regular de 2021, se piensa en una de las elecciones que más llama la atención como es la carrera al galardón del jugador más valioso y aunque esto aún se encuentra todavía lejano, siempre en estas instancias se comienza a barajear aquellos que han demostrado ser el ancla de sus equipos y que todo mundo los empieza a tener en el radar de aquí a cuando esto se termine.

De acuerdo a lo que hemos observado, una Liga se nota estar mucho más abierta que la otra ya que, la friolera de por lo menos de doce peloteros en el Viejo Circuito lograron por lo menos un voto de primer lugar en comparación con dos de la Liga Americana siendo en total, 23 jugadores que fueron nombrados en al menos, en un “volante” de la Liga Nacional más el doble de la cantidad de beisbolistas de la Liga Americana que lograron, por lo menos, una referencia.

Y obviamente, el primero que tenemos que hacer mención, es la estrella japonés de los Angelitos como lo es Shohei Ohtani que se encuentra deshaciendo la liga y en un equipo que, hasta ayer miércoles 18, se encontraban a once juegos de distancia del líder de la División Oeste como lo es la escuadra de Houston y que, por lo pronto, el asiático se encuentra en una campaña que se podría hablar en los próximos años ya que, la superestrella de las dos rutas, no solo se encuentra como líder de cuadrangulares de toda la Gran Carpa con 39 batazos a la calle y con 86 carreras remolcadas al plato sino además, tiene una efectividad de 2.93 con 112 chocolates en 92 entradas en la loma ¿Qué tal eh? y teniendo una cultura tan fuera de serie como es la que poseen todos los nacidos en el país del sol naciente, aún recordamos lo que hizo con su premio en efectivo que obtuvo en el derby de cuadrangulares del pasado “Juego de las Estrellas” poniéndonos el ejemplo de que, el dinero, no lo es todo en la vida. (Mis respetos).

en la vida. (Mis respetos). Le sigue por allí, si es que estamos bien, el jugador de los Azulejos Vladimir Guerrero Jr, aunque en este mes, ha disminuido su OPS en .663 (OPS significa que hace referencia al porcentaje de embasamiento más slugging donde éste último, es una estadística del beisbol que calcula el porcentaje de los turnos al bat con respecto a las bases alcanzadas, dando como resultado la potencia del bateador) y que esto, ha hecho que el canadiense-dominicano, haya disminuido sus posibilidades de lograr la triple corona y que, probablemente, sería lo único que lograría para superar a la estrella de los Angelinos.

También hay que considerar al tercera base de los Medias Rojas Rafael Devers que quizá no sea suficiente para ganar, pero el dominicano se encuentra en una excelente temporada con un OPS de .930 que es el más alto de su carrera y que podría llegar, por primera vez, a 40 jonrones y a pesar de que en octubre apenas va a cumplir 25 años, parece como si hubiera existido desde siempre. En la Liga Nacional, el campo corto de los Padres Fernando Tatis Jr. es el que marcha primero, de acuerdo a lo que se percibe, pero la pregunta obligada es: ¿Podrá Tatis mantenerse saludable el resto de la temporada? ya que, por lo pronto, encabeza la lista en cuadrangulares, robos de base y OPS pero lo desafortunado, es que se dislocó el hombro izquierdo en varias ocasiones este año por lo que, la escuadra de San Diego lo alejó de las paradas cortas en su regreso más reciente en un esfuerzo por evitar otra lesión.

Si los Filis terminan ganando la División Este de la Liga Nacional y Tatis se lesiona nuevamente, aparecerá Bryce Harper que podría recibir una fuerte consideración para el segundo premio al Jugador Más Valioso de su carrera y que, a sus 28 años tiene su OPS más alto desde su primera temporada de MVP, con los Nacionales en 2015, y está bateando .337 / .500 / .697 con seis jonrones y 29 bases por bolas en 29 juegos desde el Juego de Estrellas.