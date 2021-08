'No quiero niños en mi boda'; exparticipante de Master Chef se vuelve viral por su petición en redes sociales

Una mujer se ha vuelto blanco de todo tipo de comentarios en redes sociales, luego de que dijera que en su boda no quiere niños, lo que desató polémica entre internautas.

Se trata de Rox Quintana, exparticipante de Master Chef México, quien a través de Twitter comentó que 'no desea la presencia de infantes en su boda'.

"Me van a odiar, pero no quiero niños en mi boda", escribió Quintana en un tuit que hasta el momento ha sido retuiteado más de mil 600 veces.

Me van a odiar pero no quiero niños en mi boda. — LaZukarita✨ (@RoxQuintanaMx) August 12, 2021

Los comentarios en el tuit de Rox no se hicieron esperar, entre ellos los que aplaudían su decisión al considerar que las bodas 'son eventos para adultos', mientras que otros no estuvieron de acuerdo con que excluyera a los niños.

Como respuesta en su propio tuit, la exparticipante de Master Chef dijo que 'no es que no le gusten los niños', pero considera que 'no son eventos apropiados para ellos', pues es mejor que estén en casa durmiendo y cenando cómodamente.

No es porque no me gusten los niños baby. Es que para mi gusto no es evento para niños. Justamente si van a estar dormidos en una silla y hambrientos que mejor se queden en casa, cómodos y con cena rica. Y yo si he visto varias bodas donde los niños causan problemas, por cierto — LaZukarita✨ (@RoxQuintanaMx) August 13, 2021