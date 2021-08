Especialistas advierten que el sistema laboral mexicano es una fábrica de pobreza

Expertos en política social advierten que el sistema laboral mexicano es una fábrica de pobreza, por lo que propusieron echar a andar un plan multianual de recuperación del salario y desligar el derecho a la seguridad social del acceso al trabajo.

Lucila Servitje, integrante de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que el aumento de la pobreza revelado hace unos días por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tiene su origen en el trabajo, porque actualmente sólo 9 millones de individuos cuentan con las condiciones laborales mínimas decentes. En otras palabras, tienen acceso a seguridad social y ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas. Lo anterior según el diario Reforma.

En contraste, señaló, casi 25 millones de personas en edad y condición para trabajar están excluidas del mercado laboral y más de 35 millones tienen trabajo, pero enfrentan condiciones laborales precarias.

“La violación del derecho al trabajo digno es la raíz de la pobreza y contribuye a las otras carencias sociales que violan el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda digna y a otros derechos sociales”, afirmó.

Servitje dijo que un paso indispensable para superar lo anterior es erradicar la distorsión según la cual los programas sociales son la puerta de salida de la pobreza, ya que si bien son importantes, ninguno de ellos puede sustituir al trabajo.

Aseguró que la fórmula para superar la pobreza tiene dos ingredientes indispensables: el acceso al trabajo digno, es decir, con ingreso suficiente y plenos derechos laborales, y la puesta en marcha de un sistema de salud y de protección social desvinculado de las prestaciones laborales.

De acuerdo con la última medición de pobreza del Coneval, entre 2018 y 2020 ésta creció en 3.8 millones de personas, entre otras causas, por la caída del ingreso laboral y el aumento de las carencias sociales, sobre todo la relacionada con el acceso a servicios de salud.

El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que de acuerdo con el Coneval, la carencia por ingreso inferior a la línea de pobreza afecta a 67 millones de personas, mientras que 66 millones enfrenta carencia por acceso a la seguridad social.

Subrayó que si bien son los datos de 2020, ambas carencias han sobresalido desde el inicio de la medición multidimensional de la pobreza, en 2008.

“Dos de cada tres personas carecen de ingreso laboral suficiente, no en 2020, no por la pandemia, desde 2006 y hay medición desde 2005, y dos de cada tres no tiene ingresos suficientes para adquirir dos canastas básicas ahorita e la pandemia, pero era 65 (por ciento) el año pasado, 68 hace dos años, otra vez 66 hace nueve años, es una situación estructural”, sostuvo.