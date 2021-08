Zanya Design, una opción para llevar el arte a todos lados

El gusto por el arte y estar en una zona de confort "inconforme" fue lo que hizo que Zanya Pérez se dedicara a emprender con el diseño y decoración de fundas para celular, bolsas y pedidos especiales.

"Yo empecé dibujando, luego lo dejé un tiempo. Después trabajé en decoración de interiores y regresé a pintar, pero yo quería dedicarme más a esto, quería hacer portavasos y cuadros, y un día pinté mi funda del celular y me quedó bien padre y dije qué buena idea. Pinté una y le dije a mis amigas que me iba a empezar a dedicar a esto y me dijeron 'ay, yo quiero' y luego de la nada una persona en Instagram me preguntó si las vendía y le dije que sí. Y ya, de ahí empecé a trabajar en eso", cuenta Zanya.

La inspiración de su diseños vienen particularmente de México, pues según Zanya es un lugar que le gusta mucho por ser tan colorido.

"He tenido más inspiración con el tiempo. Los mexicanos, México me inspira mucho, me encanta, y yo vendo en San Miguel de Allende y allá tienen un toque muy mexicano. Y de hecho tengo una colección que se llama Colores de México".

Además de la Comarca Lagunera, sus productos se venden principalmente en Playa del Carmen, Monterrey y San Miguel de Allende, aunque también ya ha hecho envíos internacionales.

La venta principal de Zanya son las fundas para celulares de distintos modelos, pero también se dedica a plasmar sus diseños en artículos como chamarras, tenis o en cualquier otro accesorio que las personas le soliciten.

EMPRENDER DESPUÉS DE UN VIAJE

Aunque Zanya Perez no imaginó que vendería sus diseños, fue su inconformidad y ganas de hacer un cambio en su vida lo que la llevó a emprender.

"Yo me gradué y estaba en mi zona de confort inconforme, porque yo me sentía muy frustrada y el hecho de desapegarme de Torreón fue lo que hizo que yo empezara a trabajar en algo que yo quería, que me hacía feliz, que no me generaba tanto estrés.

"Me fui a vivir un tiempo a Playa del Carmen. Me encanta Torreón, me considero super lagunera, pero como que quería estar fuera. Y regresando de allá las cosas me salieron super mejor, queriendo generar más trabajo y así fue", dice Zanya.

Entre sus productos se encuentran: Sujetadores de celular, iniciales colgantes, cadenas, llaveros y protecciones para MacBooks con diseños muy coloridos y sobrios, hechos todos por ella misma.

Sus modelos están disponibles en su instagram @zanyadesign y en su página web www.zanyadesign.com.mx y los pedidos especiales los pueden hacer desde ese medio.

"Siempre había tenido presente el diseño en mi vida y el tema del movimiento, pero como que no había sabido expresarlo, y las fundas y bolsas en específico yo las veo como arte en movimiento, porque las llevas contigo a todos lados", concluye Zanya Perez.