Autoridades multarán en Arteaga a quien no porte cubrebocas

De no portar de forma correcta el cubrebocas, se aplicará una multa de hasta 780 pesos en Arteaga, ya que en recorridos que realizó en conjunto la Policía Municipal, Protección Civil y autoridades de salud, se detectó que la gente no lo está usando.

En ese sentido, el munícipe arteaguense, Everardo Durán Flores, aseguró que la Alameda será uno de los principales sitios donde habrá vigilancia, ya que ni los comerciantes hacen uso de las medidas sanitarias.

Aunado a lo anterior, dijo que se reforzarán los operativos de vigilancia y se aplicará una multa a quienes no usen la mascarilla protectora, pues al menos en la Alameda y Plaza San Antonio se puso vigilancia de salud, y detectaron que no está funcionando, pues la gente no está usando el cubrebocas.

“En dos semanas más se vienen las multas, en dos semanas comenzaremos con la implementación de multas para quienes no usen el cubrebocas, ya sean paseantes o comerciantes, las sanciones tendrán un costo de 780 y tantos pesos”, reveló.

Sostuvo que contrataron a 30 vigilantes de la salud que laboran los domingos en la Alameda, y de registrarse algún problema en San Antonio de las Alazanas, se podrían contratar los sábados en el lugar.

Respecto a los filtros callejeros, indicó que se colocarán en las salidas principales del Pueblo Mágico, donde se vigilara que los conductores al igual que sus acompañantes porten su cubrebocas.

“Si se llega a incrementar el tema de los contagios, se van a tomar decisiones para evitar el ingreso de paseantes a los cañones de la Sierra de Arteaga”, concluyó.