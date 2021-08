Taller El Chanate excluido del Festival Internacional Cervantino

"Una intuición sin concepto es una intuición ciega", el artista Norberto Treviño cita a Immanuel Kant al interior de una vieja casa ubicada en la avenida Escobedo, donde el Taller de Gráfica El Chanate (del cual es coordinador) tiene su sede desde hace tres años.

En la plática, Treviño mencionó que retirará su pieza incluida en la exposición colectiva Segar el mar, muestra que tendrá lugar en la próxima edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), a celebrarse del 13 al 31 de octubre en Guanajuato, donde Coahuila funge como estado invitado de honor. Treviño tomó la decisión debido a que Taller El Chanate no fue contemplado por la Secretaría de Cultura de Coahuila para participar en este foro internacional.

El artista lagunero comentó que, en su perspectiva, la Secretaría de Cultura de Coahuila no está cumpliendo con la tarea de descentralizar la práctica cultural y cuestionó la exclusión del Taller El Chanate dentro del programa del FIC.

“Se nos está negando la posibilidad de tener un diálogo con los creadores de Guanajuato donde esta práctica artística, que es el grabado, tiene una gran difusión y práctica en los artistas. Hay muchos talleres allá que nos ubican como Taller de Gráfica El Chanate y nos limitan, nos hacen a un lado para realizar ese diálogo de identidad cultural”.

Treviño subrayó que, en más de dos décadas de existencia, Taller El Chanate ha asistido a foros internacionales de prestigio como la Bienal de la Habana (Cuba, 2015), Mérida Capital de la cultura Americana (2017), Encuentro de grabado en espacio público Bogotá (Colombia, 2017) Feria Internacional del Libro de Monterrey (2018) y Primer Encuentro de Educación y Museos, Museo Arocena (2020). Por ello consideró injusto que un bar de Saltillo si fuese invitado para formar parte del programa coahuilense en el Cervantino.

“Como ciudadano, artista y coordinador de Taller de Gráfica El Chanate puntualizo: nos están haciendo a un lado. El Chanate es de Torreón, ellos lo saben, aquí han pasado artistas que no van a volver porque ya se murieron: Arturo Rivera, Gilberto Aceves Navarro, hay un gran compendio de artistas. Por respeto a esos artistas, a todo el acervo, el imaginario colectivo que hay aquí, el imaginario histórico, yo retiro mi pieza del Cervantino”.

Por tal motivo, retirará su obra Suave desierto de la exposición colectiva Segar el mar, curada por la Coordinación de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Se trata de una instalación de cactús en escultura suave, de tres metros de alto por 70 centímetros de ancho, aproximadamente. Además, enfatizó que, desde su punto de vista, no existe una exploración en esta muestra.

“Lo hago para puntualizar esto. No pido audiencia porque nunca me dieron una. No pido que me integren tampoco, sólo estoy puntualizando que no están cumpliendo sus compromisos, sus líneas de acción y objetivos en el programa, que no están descentralizando la cultura y no le están dando entrada a expresiones culturales de su propia ciudad”.

Aclaró que no se trata de un exabrupto. El artista resaltó que el Museo de Artes Gráficas de Saltillo tiene en su guion museográfico una pieza del maestro Gilberto Aceves Navarro hecha en El Chanate y que en su acervo existen otras obras fabricadas en el taller, que ese y otros registros deberían ser suficientes para su inclusión en foros como el FIC. También aclaró que El Chanate es un taller de producción artística profesional y no un colectivo.

“¿Tú crees que yo les pido que me lleven al Cervantino? No, les estoy puntualizando lo que están haciendo. Esto es clasismo, es racismo, es elitismo, es discriminación. Algo es o es todo, porque no hay otra cosa por la cual no nos inviten a Taller de Gráfica El Chanate”.

Norberto Treviño, quien es seleccionado de la Trienal de Tijuana: I. Internacional Pictórica, añadió que actualmente Taller El Chanate subsiste gracias al bolsillo del propio Treviño y del artista Jesús Soto.

“Reventé porque ¿cómo es posible que un bar partícipe? ¿Y el artículo? ¿Y el patrimonio? ¿Y los derechos culturales? ¿Y difundir a los artistas en otros estados para que su especialidad se relacione? ¿Dónde quedan sus propios compromisos?”.

El estado de Coahuila iniciará su participación en el Festival Cervantino el 13 de octubre de la mano de la Orquesta Filarmónica del Desierto, que acompañara al grupo cubano Bam-Bam. Además, Coahuila participará con 509 artistas y 65 actividades.