Conductor de Tesla olvida cerrar su puerta y la estrella en un autobús

El incidente fue captado en Londres, Inglaterra, cuando una persona se percató de que el dueño de un auto Tesla Model X avanzó sobre una calle concurrida a pesar de que tenía la puerta tipo 'gaviota' del lado del conductor aún abierta y terminó estrellándola en contra del parabrisas de un autobús de dos pisos.

La colisión provocó que el cristal del parabrisas se rompiera parcialmente y que la puerta del auto eléctrico sufriera algunos daños, quedando doblada hacia abajo aunque esta no fue desprendida del resto del auto, por lo que el motorista se estacionó unos momentos después.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor del Tesla y la extensión de los daños que su vehículo sufrió pero las autoridades locales declararon que se está investigando el incidente, recogió el portal Business Insider.

When motorists say “I was miles away” after they’ve just close passed you… pic.twitter.com/1Rs5v57dxH