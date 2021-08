Fantásticas pero poco recordadas películas musicales

Los musicales son un género cinematográfico con muchas posibilidades. Se llenan de música y sonido, al mismo tiempo que narrativas que pueden combinar con otros géneros mientras cuentan relatos complejos y entrañables.

Hay propuestas destacadas que sin embargo no siempre son tan conocidas. Estas son algunas cintas musicales, casi olvidadas, quizá no tan valoradas, pero fantásticas.

Sing Street

La historia es igual de fascinante que la música en esta bella cinta británica sobre un adolescente que decide iniciar su propia banda de rock, con la intención de conquistar a la chica que le gusta.

Once

Pequeña cinta irlandesa independiente, ganadora del Oscar a mejor canción, la historia sigue a un cantautor de Dublín que, tocando en las calles, conoce a una inmigrante con la que hace amistad.

Popstar: Never Stop Never Stopping

Ligera, sencilla, cómica de una forma estrafalaria e ingeniosa, el falso documental sigue a un cantante convertido en la burla de los medios por su superficial estilo de vida y contenido musical.

Anna and the Apocalypse

Destaca por su chispa animada, al ser en el fondo una cinta adolescente, sólo que ambientada en Navidad y desarrollándose en medio de un apocalipsis zombi, géneros que balancea más que bien.

Inside Llewyn Davis

Esta cinta de los hermanos Coen, ambientada en Nueva York, 1961, sigue a un cantante con el sueño pero pocas probabilidades de convertirse en éxito, lidiando con el fracaso, motivado por la pasión.

The Last Five Years

El experimento quizá no funciona igual de bien en pantalla que como hizo en teatro, pero el sentimiento envolvente está ahí. Trata de una actriz y un escritor a punto de la ruptura.

Jersey Boys

Basado en una obra de Broadway, cuenta la historia de ‘Frankie Valli and the Four Seasons’. Llevada a la pantalla por Clint Eastwood, el trabajo es magistral pero su impacto se sintió sólo momentáneo.

Begin Again

Reflexiva y sensible al tema de las relaciones humanas, el gran soundtrack acompaña a una historia sobre una pareja con diferentes perspectivas sobre la música, cuando él solo busca popularidad.