Mujer recibe inesperado ‘match’ de aplicación de citas: su hermano

Holt luego publicó en redes sociales una captura de pantalla del perfil de Charlie, su hermano, que la aplicación enviaba con la leyenda: “Más compatibles: Charlie y Rosie. Creemos que deberían conocerse”; recoge el diario Mirror.

A pesar de declinar la ‘sugerencia’, Rosie dice que la aplicación luego envió una notificación similar a Charlie, señalando a ella como potencial pareja.

Al menos los hermanos se lo tomaron con humor y su cómica historia también genera risa entre internautas.

Hinge has just suggested I match with my brother. FML. pic.twitter.com/j1YrXI6jNN

I mean obviously I told Hinge NO. But it’s doggedly pursuing it. pic.twitter.com/nyvsbudZlz