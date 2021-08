Gato maúlla para pedir ayuda porque su dueña cayó a un barranco y le salva la vida

Esto sucedió el pasado 14 de agosto en Bodmin, Reino Unido, según lo reporta la policía local en sus redes sociales.

Tras que la anciana cayera, su gato Piran comenzó a maullar, como pidiendo ayuda. De esta manera vecinos del lugar localizaron a la mujer y notificaron a las autoridades.

Los socorristas lograron sacar a la accidentada sin contratiempos y fue llevada al hospital, donde se reporta estable. "¡'Piran' el gato ha salvado el día!", escribió el departamento de policía en su cuenta de Twitter.

This afternoon Officers from Bodmin were tasked to conduct a search for a missing 83 year old female.

The female was located by a member of the public who had spotted the female's cat, meowing in the corner of a large maize field near to her home address. 1/3#onefamily