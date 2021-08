Hombre demanda a empresa de basura por un oso dentro de un contenedor que lo asustó

Un estadounidense ha presentado una demanda tras lesionarse luego de haber sido asustado por un oso escondido dentro de un contenedor de basura, cuya palanca de seguridad contra animales falló, permitiendo al oso entrar al depósito.

En 2019, esta persona y su esposa, cuyos nombres no se hicieron públicos, alquilaron un rancho cerca del lago Tahoem, entre los estados de California y Nevada, Estados Unidos, en el complejo de condominios Incline Crest. El hombre salió a tirar la basura del excremento de su perro, pero no pudo abrir la manija del contenedor. Cuando finalmente lo logró, había un oso dentro; el hombre intentó escapar, tropezó, cayó y se dislocó el tobillo izquierdo, informa el diario The Mercury News.

Sufrió un desgarre en el tendón de Aquiles y tuvo que someterse a una operación. Meses después fue de nuevo operado, ahora de la espalda, que según el demandante, fue otra consecuencia de la caída.

Ahora el individuo responsabiliza en su demanda tanto a la asociación de condominios Incline Crest como a la la empresa de recolección de basura Waste Management, alegando que la escotilla del basurero era defectuosa y eso fue causante de todo lo demás, el oso que la abrió, se metió al contenedor, lo asustó, provocó su caída y lesión y las subsecuentes operaciones. El hombre espera recibir una compensación de 15 mil dólares por daños y perjuicios, es decir, 300 mil pesos.