Y mientras todos esperan que la visita "relámpago" que hizo el inquilino del Palacio Nacional a La Laguna de Durango el pasado domingo no se convierta en la crónica de una cancelación anunciada, pues así lo advirtió, en más que un acercamiento o un consenso con quienes se oponen al proyecto Agua Saludable para La Laguna, el presidente vino a dejarles la "papa caliente" para que arreglen a los inconformes ambientalistas y grillos productores del sector social a los "góbers" de las provincias de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y José Rosas Aispuro. La encomienda fue que junto con el hombre de todas sus confianzas, el jefazo de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, que tiene apenas dos meses y medio de que comenzó a despachar en la dependencia federal y cuyo acercamiento con los campiranos no se ha dado, hagan ahora lo que se debió realizar desde un principio, es decir, socializar la obra y tomar en cuenta al sediento pueblo que clama por agua. Ahora, los mandamases tendrán que hacer circo, maroma y teatro para consultar, arrimar y conocerles la cara a los inconformes para aclararles infinidad de dudas que tienen del proceso.

Lo que sí les urge a muchos sectores es que la Conagua arregle toooodos los pozos clandestinos que hay sin medidores, así como las dizque cuotas que cobran a algunos empresarios agrícolas. Los productores del sector social, que se dicen temerosos de que les quiten sus derechos de agua, apenas se fue el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvieron su postura. La cosa es que, como ninguno de los gobernantes es juez de Distrito, habrá que ver la resolución que den los del protagonista Poder Judicial al tema del amparo vigente, pues de lo contrario no podrán hacer nada y el ultimátum es el 3 de octubre. Por lo pronto, y ya entrados en gastos, nuestros subagentes nos informan que el "góber" coahuilense convocó para este miércoles a su homólogo duranguense, que es presto al optimismo, a reunirse y trazar junto con el mandamás de la Conagua la posible ruta a seguir en este agonizante y difícil proyecto; mientras, que el sufrido pueblo siga con sed, o bebiendo la poca agua que llega con arsénico.

***

Dicen que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Nuestros subagentes, disfrazados de auditor a modo, nos reportan que empezó la cuenta regresiva para varios municipios en los cuales los alcaldes y los tesoreros municipales ignoraron muy campantes las observaciones que les hizo en tiempo y forma la poco eficiente Auditoría Superior del Estado, ASE. Como ya se van y porque no hicieron las aclaraciones solicitadas, pues ahora viene lo bueno. Con denuncias y actas de hechos, la ASE hará comparecer al alcalde Jorge Zermeño, a su primer tesorero -y que prefirió saltar del barco-, Jaime Hernán Sirgo, y a la actual tesorera, Mayela Ramírez Sordo. La lista es bastante larga y muy interesante por las empresas proveedoras involucradas, algunas con perfil fantasmal. En el caso del Simas, el gerente Juan José Gómez también tendrá que pasar al frente por "ciertos" movimientos de compras de refacciones y tubos, así como presuntas irregularidades en contratos de obras de esas enterradas que "nadie sabe, nadie supo". En el mismo caso le siguen en Francisco I. Madero el reelecto alcalde, Jonathan Ávalos, y su tesorero, Óscar Perales. De la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, hay otra acta interesante, sobre todo porque ella ha hecho las funciones de tesorera.

***

El todavía alcalde saltillense, Manolo Jiménez Salinas, continúa en la búsqueda de alianzas y contactos para expandir sus caminos, en lo que se ha visto que a muchos les sigue causando escozor. Nuestros subagentes, disfrazados de salero, nos reportan que "El Chico Maravilla" sigue dándose sus vueltas por La Laguna, concretamente por Torreón, para reunirse con más grupos de empresarios, miembros de agrupaciones de profesionistas y gente relacionada con la docencia y el deporte, con quienes comparte experiencias de su Gobierno municipal, que ve sus últimos meses, y lo que para él son políticas públicas que pueden replicarse en otras regiones, independientemente de la filiación partidista de los alcaldes y más bien pensando en hacer más con menos, ante el nada alentador escenario económico que se les viene para el 2022 a los que van llegando a las presidencias municipales. Lo que llama la atención es que incluso algunos alcaldes de otros partidos diferentes al resucitado RIP… Digo, PRI, han asistido a las convocatorias para escuchar al mandamás de la "capirucha" del sarape y el pan de pulque. ¿Será anuncio o que sí le creen? Es pregunta

***

Dicen los bien enterados que todo parece indicar que tuvieron buenos resultados la campaña "Vacúnate" y el bombardeo de mensajes que una semana sí y otra también han difundido hasta el cansancio las autoridades de Salud de la provincia, con el fin de "sacudir" literalmente a quienes por una u otra razón no se habían vacunado. Y Pitágoras no miente, pues las cifras que lleva la pandemia por el funesto coronavirus en la entidad no han cobrado tan cara la factura como en estados vecinos que están en semáforo rojo o en naranja. Las estadísticas comienzan a dar evidencia de las diferencias relevantes de lo que la vacuna ayuda para disminuir el riesgo de contagio, malestares y hasta secuelas, en los casos de esquemas completos y en los que no; sobre todo, menor peligro de morir. Y hay desesperación, pues en esta provincia, en la fase de vacunación para personas de 30 a 39 años de edad, en dos días se aplicaron más de 30 mil dosis y al final fueron alrededor de 80 mil; pero ahora nomás faltan las vacunas porque tras el supuesto "extravío" de 18 millones de biológicos al Gobierno de la "Cuatroté", esto parece que seguirá igual: a cuentagotas, pues no hay vacunas. Incluso, las empresas que han participado como sedes de vacunación han insistido en seguir colaborando, con tal de lograr una inmunización masiva, ya que sólo pensar en un retroceso en la reactivación económica los deja mudos.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de panistas que proporcionan información al mejor postor, nos cuentan que todas las áreas municipales del edificio más caro de la ciudad recibieron ya los oficios para que empiecen a trabajar en la recopilación de datos para integrar el tercero y último informe del alcalde Jorge Zermeño. Dicen que el mayor trabajo será para Obras Públicas, ahí donde nada más cobra el arquitecto Tomás Galván, ya que las obras las deciden otros. Sin duda será larga la lista de "grandes obras" a informar, como las bardas, cordonerías, canchas y plazas pintadas, la banqueta del Bosque Venustiano Carranza y todo lo que se hizo en la sufrida Plaza Mayor, donde por lo menos 10 veces en 4 años pintaron de azul, blanco y amarillo el concreto estampado y la superficie nomás no "agarró" el producto. Nadie entendió que se le colocó material antigrafiti y por eso "botó" lo que le pusieron encima, de ahí que se descarapeló siempre. Actualmente trabajan con singular intensidad en ponerle un juego de letras con el nombre de "Torreón", claro, para el informe, lo que le ha ganado a don Tomás muchas críticas dentro del mismo equipo de la actual administración, pues algunos argumentan que mientras a otras direcciones les ha tocado apechugar por las decisiones que han tomado o los proyectos que ha puesto a andar, el director de Obras Públicas ha pasado de agache sin que nadie lo moleste.