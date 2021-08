Regreso presencial a las aulas en México, sin reglas claras

Les pagan por hacer su amarillismo !! no sé puede entender de otra forma; niños y jóvenes en la calle hasta horas de la noche ya no. Las reglas ya están dadas o que las ponga el s i g l o, solo señalan sin argumentos para confundir.

Cómo no!, Todo está claro. Se ha venido informando en las conferencias del presidente y en las paginas de salud y de gobierno y en diversos medios: Las clases serán presenciales y sin obligar a nadie, quien no quiera ir, podran tomar en línea. La gente es libre de decidir. Punto.

sergio

Hoy, 8:50 am

publicado por: Sergio Zuñiga

NO ENTIENDEN O SE HACEN, EL 2 PORCIENTO DE 18 AL NACIMIENTO SON PROPENSOS A COVID, SIN MUERTES. LA PRENSA SENSASIONALISTA LOS ASUSTA. NO TIENEN CRITERIO...? NO QUEREMOS BURROS, NINIS, HUEVONES. YA ES HORA DE ESTUDIAR BIEN. QUE SE DESEMBUELBAN EN LA SOCIEDAD. NO FLOJOS, NO INEPTOS ESO QUEREMOS LAGUNEROS...?

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 1