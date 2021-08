Oportunidad para revisar otras opciones

La visita presidencial a La Laguna deja varias lecturas, una de ellas es que da una prórroga para que los laguneros nos pongamos de acuerdo sobre cómo debe resolverse la problemática hídrica que atravesamos. De entrada reiteramos el derecho que tenemos los habitantes de esta región de tener acceso a agua, en calidad y cantidad suficiente, para satisfacer nuestras necesidades básicas, el Derecho Humano al agua es un tema impostergable.

Aunque diferimos sobre la opción oficial compartimos el esfuerzo que el Gobierno de México está realizando por resolver esta cuestión, particularmente de asignar fondos para financiar las alternativas que convengan a los laguneros, de ahí que creemos que la inversión pública no debe irse, sino reorientarse. Esta pausa nos da la oportunidad de revisar el proyecto oficial Agua Saludable y contrastarlo con otras opciones ciudadanas, que por provenir de una (gobierno) u otra parte (los ciudadanos) no implica que estemos conflictuados, sino que debemos ventilar la más aceptable, la más sustentable, aprovechando la consulta que suponemos viene en curso con la participación de los gobernadores de Coahuila y Durango, y la propia Comisión Nacional del Agua.

Agua Saludable es un proyecto de potabilizar agua del río Nazas y entregarla a los organismos operadores municipales para que estos la provean a las viviendas. Entre los inconvenientes que presenta, además de ser vulnerable por depender de una fuente aleatoria y crear afectaciones ambientales y sociales en el último tramo vivo del río, es posible que la mayor parte de los volúmenes potabilizados terminen en el subsuelo: mientras no se modernicen las redes hídricas de distribución urbana continuarán las pérdidas físicas, ya que son más de mil kilómetros los que se debe renovar solo en tres ciudades de la metrópoli, requieren una fuerte inversión de los gobiernos locales y, si bien podría recuperarse un porcentaje de los volúmenes que se pierden, habría otro que continuaría fugándose.

Del agua que se entregaría en las viviendas, ya mermado por las fugas en las redes hídricas urbanas, solo un bajo porcentaje será utilizado para la ingesta directa y elaboración de alimentos, el porcentaje que realmente se requiere abastecer a la población sin arsénico y flúor. En otras palabras, la mayor parte del volumen potabilizado a un alto costo financiero, alrededor del 90-95%, se perderá en las redes de distribución urbana o se irá al drenaje, solo la diferencia cumplirá el objetivo de proveer agua potable en los próximos 25 años, y no se resolverá el problema central que nos aqueja, la sobreexplotación y contaminación del Acuífero Principal, además de que si no lo atendemos corremos el riesgo de no tener reservas de agua en el futuro.

Por eso creemos que hay otras opciones como recuperar el acuífero y el río, a lo que se ha llamado Agua para Siempre, Agua Saludable para Siempre. Frenar la sobreexplotación del Acuífero Principal implica, inevitablemente, reducir la extracción de agua a los niveles concesionados, pero significa dejar de extraer los 441 Hm3 ilegales, los cuales en forma realista (por más que lo anuncie el director de CONAGUA) no será posible lograrlo en corto tiempo porque prescindir de esos volúmenes se traduce en reducir la superficie de cultivo actual en alrededor de 40,000 ha de las 100 mil ha sembradas con agua subterránea, si no se desea tener un impacto económico a nivel regional en la cadena productiva lechero-láctea, esa reducción se tiene que hacer gradual, en el transcurso de varios años.

La reducción de los bombeos ilegales es una opción obligatoria si no queremos quedarnos sin agua subterránea en el futuro próximo, pero no es una medida suficiente para recuperar un acuífero que tiene 74 años desbalanceado, se necesita ayudarle y la forma posible es mediante recargas inducidas. Los geohidrólogos afirman que la mejor manera de recargar el Acuífero Principal es dotando de un caudal ecológico al río, volver a fluir agua por el ahora cauce seco, lo que implica disponer de agua superficial para ese fin, no hay otra, por lo que si se compromete, por lo menos por 25 años en la potabilizadora, no se podrá recurrir a esta fuente y se pospondrá la solución estructural a este problema. La pesadilla que enfrentamos los laguneros, mencionada por el Presidente, se le transferirá irresponsablemente a las siguientes generaciones.

La otra pregunta que nos hacemos es ¿de donde obtendremos el agua superficial para la recarga del acuífero sin afectar a los agricultores? Ya hemos mencionado que se puede obtener recuperando volúmenes de las pérdidas que se tienen en el manejo de este tipo de agua en el Distrito de Riego 017, que actualmente son de 60%, es decir, de cada m3 que sale de las presas solo se aprovecha realmente en los cultivos la diferencia, 400 litros. Agua Saludable contempla 1,700 mdp para gestión de derechos e infraestructura hidroagrícola, recurso que se debe aplicar para recatar volúmenes perdidos por razones técnicas, pero hay otros que se pierden socialmente, por tráfico ilegal de agua, estos últimos estimados en 200 Hm3, que permiten sembrar alrededor de 20,000 ha excedentes.

Una y otra vez estamos insistiendo que es posible resolver el problema del agua en La Laguna mediante la recuperación de volúmenes extraídos y traficados ilegalmente, y aunque sabemos que esto no es fácil por los intereses creados, no abordar esta cuestión es esconder el desorden en el manejo del agua acumulado durante tres décadas. De ahí que opciones como el proyecto oficial evadan entrarle con un alto costo financiero que se multiplicará con el tiempo, pero también con un costo ambiental y social que puede plantear un escenario peor al que estamos viviendo, por ello se tiene que tomar una decisión trascendental para el desarrollo de nuestra región, en la que prevalezca el interés público de todos los laguneros sobre el privado de quienes trafican con este recurso. Es pertinente aprovechar la pausa presidencial para revisar las opciones posibles.