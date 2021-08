Pruebas de COVID-19 en Coahuila serán gratuitas solo para hospitalizados

Coahuila anunció ayer nuevos criterios para la realización de pruebas gratuitas de PCR para la detección de COVID-19. La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que con el fin de eficientar los recursos destinados al Programa Estatal de Prevención y Detección del virus SARS-CoV-2, las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) se aplicarán exclusivamente a pacientes hospitalizados.

Además, recordó a la población que quienes tengan algún tipo de seguridad social como IMSS o ISSSTE deberán solicitar esa prueba en la institución que les corresponda, con la intención de facilitar el acceso a estos servicios que se ofrecen en toda la entidad.

La dependencia informó que en el caso de aquellas personas que no tengan seguridad social y que presenten síntomas (tos seca, fiebre, dolor de cabeza, garganta, fatiga, pérdida del sentido de olfato y gusto y/o diarrea) previa valoración e indicación médica, se les realizarán pruebas de antígeno en las 8 Jurisdicciones Sanitarias. En Torreón, en el Laboratorio de Biología Molecular ubicado en la Unidad de Consulta Externa de Plaza Jumbo.

En este contexto, Salud Coahuila precisó que una prueba de antígeno positivo es confirmatoria a la infección del COVID-19 por lo que no requiere una prueba confirmatoria de PCR. Quienes presenten síntomas graves (dificultad para respirar, incapacidad para hablar o moverse o dolor o presión en el pecho) deberán de acudir a atención hospitalaria.

El pasado lunes y debido a que los recursos eran limitados y a que iba en aumento el número de solicitudes de pruebas PCR para la detección de COVID-19 en laboratorios de la Secretaría de Salud (SS) del estado, el Gobierno de Coahuila planteó la posibilidad de pedir una cuota de recuperación a quien requiera someterse a este método.

En lo que va de la pandemia por el COVID-19, Coahuila, tiene un acumulado de 497 mil 455 mil pruebas de PCR de las cuales un 47.1% que equivale a 234 mil 100 se han procesado en laboratorios de la Secretaría de Salud del estado. Cada prueba, tiene un costo de mil 400 pesos.

RECOMENDACIONES GENERALES

Si usted tuvo contacto con una persona que resultó positivo a COVID-19 debe hacer lo siguiente:

Si es o son contactos estrechos, por ejemplo familiares (estuvieron durante más de 15 minutos, con distancia social menor de 1.5 metros, sin usar cubrebocas y en un lugar con poca ventilación), es importante que permanezca en en aislamiento por un espacio de 14 días.

La Secretaría de Salud dice que no es necesario realizarse la prueba. Si alguno de ellos durante el aislamiento desarrolla síntomas, deberá acudir a la unidad de salud correspondiente. Quienes no cumplan los criterios de contacto estrecho, no requieren aislamiento y no requieren la prueba.