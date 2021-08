En el sismo lo perdí todo, ahora la explosión, dice habitante de edificio dañado en CDMX

Casi 12 horas después de la explosión en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, los habitantes de ese lugar regresaron por sus cosas; las autoridades les dieron solo 15 minutos para sacar sus pertenencias más esenciales.

"Estoy en shock, mi departamento está invivible, vengo recuperándome del sismo pasado donde perdí todo en la Condesa y ahora esto, no puede ser", comenta entre lágrimas la señora Gloria quien sacó ropa, documentos y la comida de su mascota.

Los afectados de momento están pernoctando en un hotel que les está pagando la alcaldía y desconocen cuántos de los departamentos afectados serán habitables y sobre todo, cuánto tiempo estarán en la zozobra.

"El mío está todo destrozado, dice que no tiene daño estructural pero ahí no se puede vivir. Ahora ando viendo lo del seguro porque no sé quién va a pagar todo", comenta Alejandra, propietaria de un departamento dañado.

Vecinos denuncian robo de laptops, scooters y videojuegos

Inquilinos del edificio donde se registró una explosión por acumulación de gas en la alcaldía Benito Juárez acusan ser víctimas de robos debido a que no les han permitido el acceso a sus domicilios.

Señalan que hasta el momento no han recibido la atención por parte de la aseguradora del inmueble.

"No he sabido absolutamente nada… no he podido entrar, mi departamento es el de arriba, el piso está abombado entonces ahí hay un tema, no he podido entrar y tengo miedo de que me hayan robado", dijo Sandra López.

"No nos han informado en nada. Nos dijeron que teníamos que levantar una denuncia", dijo otra de las afectadas.

Otros daminificados denunciaron que en su departamento faltan muchos objetos de valor pese a que su vivienda no fue de las más afectadas por la explosión.

"Sacamos lo esencial con lo que trabajamos… no encontramos lentes de cámara, nos quitaron el scooter, videojuegos", señaló Daniel.

También, Antonio, otro de los afectados dijo que le robaron varios objetos de valor. "Todos los que entraron fueron los que nos robaron, vamos a denunciar, nos vamos a juntar entre todos los vecinos, me quitaron mi iPad y mi Nintendo. Capturé imágenes de mi departamento, fue de los menos dañados, tenía las cosas en orden y son esas cosas que desaparecieron", señaló.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México permitió que los inquilinos afectados por la explosión en un edificio de la Benito Juárez ingresaran al inmueble para la recuperación de documentos y artículos personales.

La dependencia informó que permitió el ingreso con acompañamiento y todas las medidas de seguridad.