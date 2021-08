Lagunero Víctor Rodrigo y su voz operística

Si bien la ópera no llamaba su atención en la infancia, el lagunero Víctor Rodrigo tendría un inevitable encuentro con su talento.

“Sólo que a mi papá y a mi padrino les gustaba mucho la ópera. Mi padrino se iba a Italia a ver las obras, a Europa. Le platicaba a mi papá y él se entusiasmaba mucho. Recuerdo que estábamos escuchando música de Vicente Fernández y como él tiene cierta impostación parecida a la ópera, traté de imitarlo y mi papá me escuchó que cantaba bien, que tenía potencial y me metió a clases de canto italiano con el maestro Rogelio Aguilar”.

Luego de que Rogelio Aguilar le diera la primera guía en el manejo de la voz, la maestra Tatiana Marouchtchak lo acompañó en el camino previo a su ingreso en la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas de Gómez Palacio, donde la maestra Arely Odette continúo su instrucción musical.

Pero luego de salir de la Escuela Silvestre Revueltas, Víctor Rodrigo decidió pausar su enseñanza musical y comenzó a estudiar aviación. Sin embargo, su talento no desistió en llamarlo y un concurso de canto en Culiacán, Sinaloa, le permitió entonar su voz ante el maestro Enrique Patrón de Rueda y así conseguir ser becado para estudiar canto en Mazatlán.

“Con él (Enrique Patrón de Rueda) estuve un periodo de seis meses. Después se me fueron abriendo más oportunidades y el director de orquesta Alejandro Miyaki me contactó, él es originario de Saltillo, Coahuila y está actualmente en el MOS (Mexico Opera Studio) de Monterrey. Él me contactó y me invitó. Yo encantadísimo tomé esa oportunidad y ahorita estoy ahí’.

A estas alturas de su joven carrera, Víctor Rodrigo sigue considerando indescriptible el hecho de subir a un escenario. También acentúa la técnica actoral que ha adquirido gracias al MOS y cita a su maestro de actuación Rennier Piñero: “El teatro se trata de vivir circunstancias imaginarias en la realidad”.

En su oficio, tanto voz como cuerpo deben adentrarse en el personaje. La entonación debe estar acorde a emoción de la línea escrita en el libreto. “La ópera era la televisión de antes”, comenta el joven, quien en 2020 se estrenó en la ópera Don Giovanni interpretando el papel del Il Comendatore, en una producción realizada por el MOS.

“Es como actuar, es como si estuvieras en una película: te sabes tu rol, tu papel, cantas el aria y te sientes muy identificado. Gracias a Dios me pasa que la gente me aplaude y le gusta, y eso a mí me llena cada vez más de emoción”.

Y es que cada aplauso lo llena de fuerza para continuar su recorrido musical, en busca de consolidarse como voz clave para la ópera en México. El lagunero sabe que el camino no es fácil, pero su ambición lo insta a no desistir. Uno de sus máximos ejemplos a seguir es la voz del desaparecido baritono ruso Dimitri Hvorostovsky.

Concierto en el TIM

En esta búsqueda por la madurez musical, la voz de bajo de Víctor Rodrigo se mezclará con la acústica del Teatro Isauro Martínez el próximo 25 de agosto en punto de las 20:00 horas.

Durante una hora, el lagunero entonará arias y canciones rusas, italianas, alemanas y francesas. Además tendrá duetos con la mezzosoprano Mariana Sofía y otro con la soprano Maria Teresa Wong Robles. Estará acompañado al piano de Mariana Chabukiani.

“Es la primera vez que canto en el Isauro Martínez. Ya había cantado en el Nazas con una master class del maestro Osiel Garza […] Recuerdo cuando iba de niño que nos llevaban a ver la Camerata de Coahuila y pues está muy bonito el teatro, está precioso. Sí podría decir que es uno de los mejores de toda América”.

Víctor Rodrigo considera que el público lagunero debe darse la oportunidad de escuchar ópera, porque también es una manera de conocer el mundo.

Por último, agradece al maestro Osiel Garza, pues ha sido figura clave para su avance vocal. Antes de cada concurso o concierto, Víctor recurre a su maestro para revisar su voz y estar preparado para presentarse ante el público o jurado.