Mujer se defiende de hombre que la manoseó y es golpeada en la cara

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando una mujer de 26 años caminaba sobre la acera y un hombre se le acercó por detrás y le manoseó las nalgas, por lo que ella lo enfrentó y logró abofetearlo segundos después.

La víctima entonces recibió un puñetazo en la cara por parte del agresor y esto provocó que por poco perdiera el equilibrio y se apoyara en una rodilla, acto que el sospechoso aprovechó y le asestó otros dos golpes en la cara y luego huyó de la escena.

Autoridades locales informaron que la víctima decidió ir a su casa a descansar antes de levantar una denuncia y hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, recogió el New York Post.

WANTED for A Forcible Touching c/o of South 4 Street and Havemeyer Street.#Brooklyn @NYPD90pct on 8/15/[email protected]:15AM an unidentified male approached the 26-year-old female victim from behind and forcibly grabbed her buttocks while she was walking.Reward up to $3500Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/OCaGzEHda1