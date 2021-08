Mon Laferte anuncia que está embarazada

Este martes la cantante chilena Mon Laferte dio a conocer a través de sus redes sociales que tiene diez semanas de embarazo.

"Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá, no sé en que me metí, pero que hermosa es la vida", escribió en una fotografía en Instagram luciendo un vestido rosa.

En su post, Mon aseguró que logró quedar embarazada después de un año completo de intentarlo con hormonas y tratamientos, por lo que la emoción no le permitió esperar hasta después de los tres meses de gestación para anunciarlo.

Joel Orta, la actual pareja de Mon y padre del bebé, es el actual jefe de producción del equipo de la chilena, es un músico mexicano y ha destacado por su trabajo junto a la banda 'Celofán'.

