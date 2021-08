Joven exhibe a hombre tocándose frente a ella en autobús Torreón-Matamoros

La mañana de este martes, una joven de la Comarca Lagunera compartió el terrible momento que vivió en un camión de la ruta Congregación Hidalgo de Torreón a Matamoros.

Un hombre que se sentó frente a ella y a su amiga, comenzó a masturbarse mientras las veía y se reía, por lo que con nervios decidió grabarlo para exponerlo al no saber qué más hacer.

"Estoy temblando por lo que me acaba de pasar mientras venía en un autobús Congregación Hidalgo de Torreón a Matamoros, el acoso no solo ocurre por las noches, puede ser a cualquier hora en cualquier lugar”, comentó la chica en su publicación.", escribió en Facebook.

Luego de difundir el material, Facebook eliminó el contenido por lo que pidió a través de las historias de la red social que lo difundieran para poder dar con él y proceder legalmente en su contra.

"Afortunadamente no me hizo nada físicamente, pero no sabemos si mañana puede hacerle algo a alguien más", agregó.

Rápidamente la imagen se difundió, siendo compartida por cientos de usuarios de toda La Laguna.