Lorenzo Córdova advierte del riesgo de una reforma electoral en medio de polarización

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que ir a una reforma electoral en medio de un contexto de intolerancia y polarización, no es un buen augurio.

Al participar en el foro "Monitoreo de Noticias 2020-2021. Contexto, alcances y resultado", organizado por la UNAM, Córdova Vianello consideró que no resulta bueno tratar de modificar la legislación electoral, en un contexto de ataques y descalificaciones contra quienes no piensan igual.

TAMBIÉN LEE: AMLO amaga con reforma electoral de renovación total

"No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de un sedante a ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que tú", mencionó.

VER MÁS: Diputados opositores advierten con freno a propuesta de reforma electoral que incluya 'renovación tajante'

El consejero presidente subrayó que es indispensable llevar a cabo una reforma electoral con base en un debate informado, objetivo, con datos, sin revanchismo.