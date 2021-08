Pascal Beltrán del Río responde a AMLO por críticas a 'modelo de la 4T'

Al señalar que "solo siendo buenos podemos ser felices", el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al periodista Pascal Beltrán del Río de burlarse de su modelo de comer frijoles, tortillas y "que usemos huaraches".

"Burlándose. ¿Qué quiere entonces, pues? ¿Qué el modelo sea el lujo, la extravagancia, el derroche, la inmoralidad?", expresó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador declaró que Beltrán del Río, cuando era joven, era "un buen prospecto para ser un buen periodista".

Al respecto, el director editorial del periódico Excélsior respondió en redes sociales que al presidente López Obrador "le pasaron mal el dato", pues nunca habló de huaraches.

"Le pasaron mal el dato, señor Presidente. Yo nunca hablé de huaraches (...) Y no es burla sino desacuerdo. Quien conoce mi vida privada sabe —y no me desmentirá— que no soy persona de excentricidades ni derroches", escribió el periodista, además que compartió el mensaje que puso en Twitter el pasado 10 de agosto.

Le pasaron mal el dato, señor Presidente. Yo nunca hablé de huaraches. Éste es el tuit, supongo, al que hizo usted referencia hoy. Y no es burla sino desacuerdo. Quien conoce mi vida privada sabe —y no me desmentirá— que no soy persona de excentricidades ni derroches. https://t.co/SHk2u11FEu — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) August 17, 2021

"Hay una enorme distancia entre no aspirar a nada y vivir para excentricidades y derroches. La mayoría de los mexicanos —y, creo, de los seres humanos— están en algún punto intermedio", refirió el periodista en otro mensaje.

"Leer por adoctrinamiento. Comer sólo frijoles. Poseer un solo par de zapatos. La receta de la 4T para ser feliz. Válgame", escribió Pascal Beltrán del Río el 10 de agosto en su red social.

"Ah, y no aspirar a nada", agregó el periodista en otro mensaje.